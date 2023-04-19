سلطة المياه تصدر تقرير إنجازاتها لشهر فبراير الماضي

غزة- وكالة الرأي

أصدرت سلطة المياه وجودة البيئة، تقريرها لأبرز الانجازات خلال شهر فبراير الماضي للعام 2023م، حيث تلخصت أبرز الانجازات على عدة أصعدة منها الرقابة المائية وضبط التعديات حيث تم تنفيذ 63 جولة تفتيش ومتابعة نتج عنها ضبط 28 بئر مياه مخالف، فيما تم الاشراف على ردم 11 بئر مخالف.

أما على صعيد التراخيص فقد تم ترخيص وتجديد ترخيص لــ 17 بئر و 5 محطات تحلية وعقد اجتماعات للجنتي الشاليهات ولجنة محطات التحلية.

وبشأن مصادر المياه، تم إعداد 28 تقريرا هيدرولوجيا بالاضافة الى مراقبة وتقييم 50% من الموسم المطري للعام 2022-2023 بالاضافة الى تنفيذ 8 مهام من ضمن ملفات متابعة حفر وإنشاء آبار مياه.

في حين تم عقد 4 اجتماعات مع الجهات المانحة لجلب التمويل، ومتابعة 3 مشاريع قيد التنفيذ وتوقيع اتفاقيتي تعاون وتفاهم مع الجهات الشريكة وذلك في إطار المشاريع.

فيما تم متابعة 180 قضية بحق مخالفين وفقاً لقانون المياه والبيئة وقانون التنفيذ.

أما في اطار حماية البيئة فقد تم منح 19 موافقة بيئية بالاضافة الى اعتماد مخططي بيئيين، كما تم تنفيذ 12 مهمة تتعلق بحماية المصادر البيئية بما تشمله من متابعة مشروع وادي غزة وحماية الشاطئ ومكافحة حشرة البعوض.

وفي جانب التوعية والتعليم البيئي، تم تنفيذ 44 نشاطاً توعوياً متنوع ما بين لقاءات مع شركاء في العمل التوعوي أو لقاءات توعية بيئية أو غيرها.

وعلى صعيد العلاقات العامة والاعلام، تم تنفيذ 36 نشاطاً اعلامياً ما بين نشر أخبار صحفية وعقد لقاءات متلفزة.

في حين تم اعداد قاعدة بيانات مكانية "أطلس تفاعلي" بنسبة انجاز 5% بالاضافة الى عقد 3 اجتماعات خاصة بلجنة تقييم الوضع البيئي وعقد 4 اجتماعات خاصة بلجنة استيراد المواد الكيميائية.

كما تم اجراء 28 فحصا داخل المختبر البيئي لمؤسسات وجهات خارجية، وبلغ مجمل الايرادات المالية لسلطة المياه وجودة البيئة خلال شهر فبراير 82.250 شيكل.