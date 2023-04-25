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اختراقات موفرة للوقت عالي التقنية في حاسبة "آيفون"!

25 نيسان / أبريل 2023 09:36

اختراقات موفرة للوقت والوضع السري عالي التقنية في حاسبة "آيفون"!
اختراقات موفرة للوقت والوضع السري عالي التقنية في حاسبة

عادت النسخة الأساسية من الآلة الحاسبة الكلاسيكية للاستخدام الشائع كتطبيق على مليارات أجهزة "آيفون" حول العالم، ولكن النسخة الأقوى منها موجودة أيضا، وعليك فقط العثور عليها.

ويمكنك تحويل الآلة الحاسبة الافتراضية إلى آلة حاسبة علمية ببساطة عن طريق قلب جهازك جانبا. ولكن تأكد من عدم تشغيل قفل اتجاه الشاشة.

وتوفر الآلة الحاسبة العلمية لجهاز "آيفون" وظائف أسية ولوغاريتمية ومثلثية. حتى أنها تحتوي على بعض الوظائف المخفية التي تكشف عن نفسها إذا ضغطت على الزر الذي يقرأ "الثاني".

وتتيح الحاسبة العلمية للمستخدمين إنشاء أرقام بشكل عشوائي عن طريق الضغط على زر "Rand" في الجانب الأيمن السفلي.

ويمكنك التبديل بين الآلات الحاسبة القياسية والعلمية دون فقد الحساب عن طريق تدوير هاتفك ببساطة.

ولكن، قبل شطب الآلة الحاسبة الأساسية، لا تزال هناك بعض الاختراقات المفيدة التي تسهل استخدامها.

وعلى سبيل المثال، ليست هناك حاجة للضغط على C والبدء من جديد إذا قمت بخطأ بسيط في الكتابة.

بدلا من مسح حساباتك تماما، يمكنك ببساطة حذف الأرقام بشكل فردي عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين عبر الشاشة.

ويمكنك أيضا نسخ النتيجة الأخيرة دون الدخول إلى التطبيق.

وبدلا من ذلك، يمكنك النقر فوق التطبيق من الشاشة الرئيسية، مع الاستمرار في الضغط عليه وسيظهر رمز مع خيار نسخ الشكل الأخير.

المصدر: ديلي ميل

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