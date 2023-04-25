النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514) الثلاثاء 25/4/2023

أخبار فلسطينية﻿

المقاومة تتأهب بعد تهديدات الاغتيال الإسرائيلية.. والشعبية تدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة

الأسير عدنان يواصل “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ79 والاحتلال يمضي في تنفيذ سياسة “الإعدام البطيء”

حملة تضامن فلسطينية- أردنية واسعة مع النائب عماد العدوان بعد اعتقاله في إسرائيل

إصابة 8 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس المحتلة واستشهاد منفذ العملية

الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال على مداخل المدن وإغلاق الحواجز

أخبار إسرائيلية

وزراء ومسؤولون يلغون مشاركتهم في ذكرى مقتل إسرائيليين بعد احتجاجات

كوهين: “إسرائيل” متمسكة بتقديم النائب العدوان إلى “المحاكمة”

نتنياهو يقرر طلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر مجددًا

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية

وزير خارجية إسرائيل يؤكد احتجاز برلماني أردني للاشتباه بتهريب أسلحة

إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني

هرتسوج: إسرائيل تواجه أسوأ أزمة منذ تأسيسها

وزير الخارجية الإسرائيلي عن اعتقال نائب أردني: ارتكب واقعة خطيرة وعليه دفع الثمن

اخبار دولية

مجلس الأمن" يعقد جلسة غداً لمناقشة الأوضاع في فلسطين

أخبار عربية

إعلام أردني: عائلة النائب المعتقل في إسرائيل تنتظر لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقطع أذان العشاء بالمسجد الأقصى وتعاود اقتحام مصلى باب الرحمة

قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا ومئات المواطنين ينامون بالعراء

قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا ومئات المواطنين ينامون بالعراء

8إصابات في عملية دهس في القدس استشهد منفذها.. والفصائل: “رد على اقتحام مصلى باب الرحمة”- (صور وفيديو)

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع أذان العشاء بالأقصى بحجة احتفال المُستوطنين في ساحة البراق

المجلس الوطني الفلسطيني يُحمّل الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

حماس عن عملية الدهس في القدس: الاحتلال يدفع ثمن جرائمه

نص منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على السوريين في القنيطرة (شاهد)

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا لليوم الثالث على التوالي

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد شاب من نابلس

مصرع طفل في ظروف غامضة بالنقب

الاحتلال يستولي على جرافة شرق قلقيلية

هل تعود إسرائيل لسياسة الاغتيالات.. عن "البهرجة الإعلامية "!

الشرطة تقبض على المشتبه الرئيس به بعملية سطو في أريحا

الحياة الجديدة

أسير كفيف من يعبد يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام

"الخارجية" توضح أسباب تأخير انطلاق قافلة الإجلاء نحو المعبر المصري

مصرع طفلة في ضواحي القدس

الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

جريدة الأيام

استشهاد شاب وإصابة ثلاثة بالرصاص خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم عقبة جبر

القدس: استشهاد مواطن من بيت صفافا بزعم دهس 8 إسرائيليين في "محني يهودا"

السلام الآن": سلطات الاحتلال تبدأ الشهر المقبل بحفر طريق الطوق شرق القدس

اشتباكات وإصابات في مناطق عدة خلال التصدي لاقتحامات الاحتلال

عودة العملية التعليمية للانتظام في جميع المدارس الحكومية اليوم

كوهين يطالب بمحاكمة النائب الأردني المحتجز بزعم محاولة تهريب أسلحة

إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين البرهان وحميدتي

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

قناة عبرية عن عملية القدس: الشاباك والشرطة في مشكلة خطيرة

عرب 48

فصائل فلسطينية: عملية الدهس في القدس رد على جرائم الاحتلال

حمام زاجل ومعرض للأسرى في غزة

الشيخ جراح: الاحتلال يمهل عائلة فاطمة سالم أسبوعا لهدم منزلها

انقسام في صفوف المعلمين: دعوات لتعليق الإضراب وأخرى لتصعيد النضال

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

25 نيسان (أبريل)

2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.

2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجز اً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.

2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .

1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.

1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.

1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.

1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.

1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.

1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.

1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.

1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.

1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.