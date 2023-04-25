النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514) الثلاثاء 25/4/2023
أخبار فلسطينية
المقاومة تتأهب بعد تهديدات الاغتيال الإسرائيلية.. والشعبية تدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة
الأسير عدنان يواصل “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ79 والاحتلال يمضي في تنفيذ سياسة “الإعدام البطيء”
حملة تضامن فلسطينية- أردنية واسعة مع النائب عماد العدوان بعد اعتقاله في إسرائيل
النائب زعارير: استمرار انتهاكات الاحتلال يدفع باتجاه المزيد من المواجهات
بكيرات يحذر من مشروع تهويدي يسعى الاحتلال لتنفيذه في مصلى باب الرحمة
الاحتلال يغلق معابر غزة بحجة الأعياد اليهودية
إصابة 8 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس المحتلة واستشهاد منفذ العملية
الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال على مداخل المدن وإغلاق الحواجز
بحر: إرادة الأسرى ستكسر قيد السجان وشعبنا موحد خلف قضيتهم
رئاسة التشريعي تدين اختطاف الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان
الخارجية الفلسطينية: بدء عملية إجلاء المواطنين من الخرطوم
أخبار إسرائيلية
وزراء ومسؤولون يلغون مشاركتهم في ذكرى مقتل إسرائيليين بعد احتجاجات
كوهين: “إسرائيل” متمسكة بتقديم النائب العدوان إلى “المحاكمة”
نتنياهو يقرر طلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر مجددًا
قناة عبرية: حالة تأهب قصوى لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية
وزير خارجية إسرائيل يؤكد احتجاز برلماني أردني للاشتباه بتهريب أسلحة
إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني
هرتسوج: إسرائيل تواجه أسوأ أزمة منذ تأسيسها
وزير الخارجية الإسرائيلي عن اعتقال نائب أردني: ارتكب واقعة خطيرة وعليه دفع الثمن
اخبار دولية
مجلس الأمن" يعقد جلسة غداً لمناقشة الأوضاع في فلسطين
واشنطن ترفض تعيين إسرائيلية قنصلا بنيويورك بسبب مواقفها العنصرية
أخبار عربية
إعلام أردني: عائلة النائب المعتقل في إسرائيل تنتظر لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقطع أذان العشاء بالمسجد الأقصى وتعاود اقتحام مصلى باب الرحمة
قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا ومئات المواطنين ينامون بالعراء
قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا ومئات المواطنين ينامون بالعراء
8إصابات في عملية دهس في القدس استشهد منفذها.. والفصائل: “رد على اقتحام مصلى باب الرحمة”- (صور وفيديو)
الشرق الأوسط
إسرائيل تصادر محتويات «باب الرحمة»... ومستوطنون يقتحمون الأقصى
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يقطع أذان العشاء بالأقصى بحجة احتفال المُستوطنين في ساحة البراق
المجلس الوطني الفلسطيني يُحمّل الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
حماس عن عملية الدهس في القدس: الاحتلال يدفع ثمن جرائمه
نص منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على السوريين في القنيطرة (شاهد)
الغد الأردنية
الاحتلال ينتقم من الفلسطينيين بحصارهم عسكريا
دعوات لأداء صلاتي المغرب والعشاء في مصلى باب الرحمة بالأقصى
أوقاف القدس: إسرائيل تخطط لوضع سيء جديد في المسجد الأقصى
الشرق القطرية
" قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا لليوم الثالث على التوالي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو إصابة مستوطن بجراح في عملية إطلاق نار قرب "عيون الحرامية"
بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية في ساحاته
خاص جهالين: الاحتلال يناور لهدم "الخان الأحمر" واستكمال مخطَّطاته الاستيطانية
إعلان كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
هجمات إلكترونية تستهدف مواقع هامة للاحتلال
نقل الأسير خضر عدنان بشكل مفاجئ إلى المستشفى
القدس المحلية
انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس الوطن بعد انقطاع دام أكثر من شهرين
الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية وطولكرم
إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد شاب من نابلس
مصرع طفل في ظروف غامضة بالنقب
الاحتلال يستولي على جرافة شرق قلقيلية
هل تعود إسرائيل لسياسة الاغتيالات.. عن "البهرجة الإعلامية"!
الشرطة تقبض على المشتبه الرئيس به بعملية سطو في أريحا
الحياة الجديدة
أسير كفيف من يعبد يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام
"الخارجية" توضح أسباب تأخير انطلاق قافلة الإجلاء نحو المعبر المصري
الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم
جريدة الأيام
استشهاد شاب وإصابة ثلاثة بالرصاص خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم عقبة جبر
القدس: استشهاد مواطن من بيت صفافا بزعم دهس 8 إسرائيليين في "محني يهودا"
السلام الآن": سلطات الاحتلال تبدأ الشهر المقبل بحفر طريق الطوق شرق القدس
اشتباكات وإصابات في مناطق عدة خلال التصدي لاقتحامات الاحتلال
عودة العملية التعليمية للانتظام في جميع المدارس الحكومية اليوم
كوهين يطالب بمحاكمة النائب الأردني المحتجز بزعم محاولة تهريب أسلحة
إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين البرهان وحميدتي
وكالة صفا
قوات الاحتلال تقتحم تقوع وتداهم منزلاً
حراك المعلمين بالضفة: الإضراب مستمر
المدهون: قضية الأسرى تجمع الكل الفلسطيني وتحتاج لمزيد من الجهد
الرشق: التصريح المنسوب لـ هنية حول اعتقال النائب الأردني مُفبرك
حمل المال والسلاح للمقاومة.. تضامن واسع مع النائب الأردني عماد العدوان
الاحتلال يستهدف المواطنين العالقين عند حاجز أريحا بالغاز
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله
بكيرات يحذر من محاولة إسرائيلية لتغيير واقع مصلى الرحمة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال أحد حراسه
وزارة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير من خان يونس
الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سلفيت
فلسطين اليوم
بالفيديو والصور إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مفرق عيون الحرامية شمال رام الله
د.عواد: إجراءات ضد كل من لم ينتظم للدوام اليوم والتعويض سيكون بشكل منفصل لكل مدرسة
وفاة و6 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أطلقت النار على مركبة.. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتُحاصر منزلاً
سما نيوز
معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني
قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية
إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب
قناة عبرية عن عملية القدس: الشاباك والشرطة في مشكلة خطيرة
لليوم الـ18: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار
الاحتلال يستولي على جرافة شرق قلقيلية
عرب 48
فصائل فلسطينية: عملية الدهس في القدس رد على جرائم الاحتلال
الشيخ جراح: الاحتلال يمهل عائلة فاطمة سالم أسبوعا لهدم منزلها
انقسام في صفوف المعلمين: دعوات لتعليق الإضراب وأخرى لتصعيد النضال
وكالة وفا
"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وا ...
الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية ومستوطنون يقيم ...
التربية لـ"وفا": خطة معدة لتعويض الفاقد التعل ...
انتظام المسيرة التعليمية في مدارس الوطن
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 نيسان (أبريل)
- 2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.
- 2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .
- 1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.
- 1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.
- 1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.
- 1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.
- 1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.
- 1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.
- 1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.
- 1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.
- 1920م المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في سان ريمو بايطاليا يعهد إلى بريطانيا مسؤولية الانتداب على فلسطين دون استشارة الفلسطينيين.