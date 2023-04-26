وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2515) الأربعاء 26/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية علاقات العمل تنجز مخالصات عمالية بقيمة (١٨٤٩٠٠) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التعاون الإسلامي: الاحتلال يتحمل مسؤولية انتهاكاته بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 7 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 81 يومًا على إضراب الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية لاعب مسلم يلفت الأنظار بتلاوته القرآن في ملعب مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يسقط برباعية لاعب واحد لأول مرة منذ عام 1947 وكالة الرأي الفلسطينية لاعب يدخل تاريخ القرن الـ21 من بوابة ريال مدريد! وكالة الرأي الفلسطينية إغراق سفينة لإنشاء شعب مرجانية
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2515) الأربعاء 26/4/2023

26 نيسان / أبريل 2023 11:05

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2515)  الأربعاء 26/4/2023

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

 

اخبار دولية

 

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

 

 

الشرق الأوسط

 

الغد الأردنية

 

 

الاهرام المصرية

 

الشروق المصرية

 

 

الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

 

 

 صحيفة القدس

 

·          

صحيفة الأيام

 

 

 

» الحياة الجديدة

 

وكالة  الرأي

 

 

وكالة صفا

مستوطنون يحرقون منزلًا ويسرقون حمارًا جنوبي نابلس

 

  •  

حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

 

  •  

وينسلاند: أتواصل مع جميع الأطراف لتهدئة التوترات في فلسطين

 

  •  

فصائل المقاومة: العقاب سيكون كبيرًا لو عاد الاحتلال للاغتيالات

 

  •  

بالصور بدأها لواء "غولاني".. "اللجون" المهجرة ومعارك 

 

  •  

فلسطين اليوم

سيناريوهات "إسرائيلية" للمرحلة المقبلة...هل يلجأ الاحتلال للاغتيال الصامت ويشن حرباً شاملة..!؟

 

  •  

الأسير عدنان يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ 81 وتحذير من استشهاده بأي لحظة

 

  •  

حكومة رام الله ترحب..."حراك المعلمين" يُجمد إضرابه ويعلن العودة للمدارس

 

  •  

الفصائل: الاحتلال يلعب في النار بانتهاكاته في الأقصى وباب الرحمة

 

 


سما نيوز

 

·          

عرب 48

وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

26 نيسان (أبريل)

  • 2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.
  • 1993م وفاة فلسطينية أم لستة أطفال بعد إصابتها في رأسها برصاص جندي إسرائيلي.
  • 1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.
  • 1948م لواء هرئيل ولواء عتسيون التابعان لمنظمة الهاغاناه الإرهابية يشنان عملية بيوسي لاحتلال الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية خارج البلدة القديمة (القطمون والشيخ جراح) بالإضافة إلى احتلال القرى الواقعة في الضواحي الشمالية والشرقية.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟