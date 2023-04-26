النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2515) الأربعاء 26/4/2023
أخبار فلسطينية
- ترحيب فلسطيني بقرار أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات الإسرائيلية
- الأسير عدنان يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ 81 وتحذير من استشهاده بأي لحظة
- المالكي يوجه دعوة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة لزيارة فلسطين للاطلاع على مجمل التطورات
- مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس ويهاجمون المواطنين بالرصاص
- سلطات الاحتلال ترفع حالة التأهب القصوى وتتوقع عمليات جديدة.. وحماس: المقاومة ماضية
أخبار إسرائيلي
- الاحتلال يشرع ببناء جسر معلق تهويدي فوق أراضي وادي الربابة
- أشكنازي: ربما حان الوقت لاستخدام "إجراء حنبعل" ضد حكومة نتنياهو
- الحكومة الإسرائيليّة تطالب العليا بردّ الالتماس بشأن إخلاء خان الأحمر
- تل أبيب تدعو حميدتي والبرهان لعقد اجتماع "مصالحة" في إسرائيل
- »آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد الإصلاح القضائي
- ميليشيا «بن غفير» تطلق العنان لدموية اليمين المتطرف.. «الحرس الوطنى» الإسرائيلى يؤسس لمرحلة جديدة من العنف
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اخبار دولية
- استطلاع: 44٪ من اعضاء الحزب الديمقراطي يعتبرون إسرائيل "دولة ...
- هجوم سيبراني يستهدف 15 موقعا إسرائيليا
- التعاون الإسلامي: الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس تغذي الصراع الديني
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- اخبار عربية
- الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية
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الصحف العربية
القدس العربي
- أسير فلسطيني ضرير يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري
- إصابة مستوطن في إطلاق نار قرب رام الله والمستوطنون يشنون هجمات ويقطعون طرق الفلسطينيين
- سلطات الاحتلال ترفع حالة التأهب القصوى وتتوقع عمليات جديدة.. وحماس: المقاومة ماضية
- جيش الاحتلال يزيد من هجماته ضد المناطق الفلسطينية والمقاومة تتصدى بـ 63 عملا مقاوما
- شرطة الاحتلال الإسرائيلية توقف شابة تركية في المسجد الأقصى- (فيديو وصور)
- المالكي يوجه دعوة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة لزيارة فلسطين للاطلاع على مجمل التطورات
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- التعاون الإسلامي: الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس تغذي الصراع الديني
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الشرق الأوسط
- غضب الإسرائيليين على وزرائهم متواصل... حتى في المقابر
- الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية
- إصابة 5 إسرائيليين ومقتل فلسطيني في الضفة والقدس
الغد الأردنية
- الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام…
- إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار…
- مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
الاهرام المصرية
- عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
- ميليشيا «بن غفير» تطلق العنان لدموية اليمين المتطرف.. «الحرس الوطنى» الإسرائيلى يؤسس لمرحلة جديدة من العنف
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الشروق المصرية
- الفلسطينيون في إسرائيل منقسمون بشأن المشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو
- سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى
- ترحيب فلسطيني بقرار أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات الإسرائيلية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محدث بالفيديو والصور مستوطنون يؤدّون "سجودًا ملحميًّا" ويرفعون علم الاحتلال في باحات "الأقصى"
- الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 81 على التوالي
- مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس ويهاجمون المواطنين بالرصاص
- إطلاق نار صوب مسيّرة للاحتلال ورشق مركبات للمستوطنين في الضفة
- قرار تاريخي لمدينة "لياج" البلجيكية لتجميد العلاقات مع (إسرائيل)
- الاحتلال يشرع ببناء جسر معلق تهويدي فوق أراضي وادي الربابة
- فصائل المقاومة: إجرام الاحتلال في الأقصى لعب بالنار
صحيفة القدس
- انتظام العملية التعليمية في مدارس الضفة "التربية": سنعطي الأولوية لطلبة...
- »آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد الإصلاح القضائي
- »تواصل حصار أريحا والقيود في الأغوار بؤرة استيطانية رعوية في سهل الساكوت
- »القدس: تحذيرات من مخطط احتلالي لتحويل مصلى باب الرحمة إلى "كنيس يهودي"
- »بايدن يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة
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- »"جيرونا" يصعق ريال مدريد بـ "سوبر هاتريك" كاستيلانوس
- »حرب الاستقلال الثانية هدفها نتنياهو!
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صحيفة الأيام
- انتظام العملية التعليمية في مدارس الضفة "التربية": سنعطي الأولوية لطلبة...
- »آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد الإصلاح القضائي
- »تواصل حصار أريحا والقيود في الأغوار بؤرة استيطانية رعوية في سهل الساكوت
- »القدس: تحذيرات من مخطط احتلالي لتحويل مصلى باب الرحمة إلى "كنيس يهودي"
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- »رحلة الهروب من الخرطوم إلى مصر
- »"جيرونا" يصعق ريال مدريد بـ "سوبر هاتريك" كاستيلانوس
- »حرب الاستقلال الثانية هدفها نتنياهو!
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- والدة الأسير منذر نور.. عيد بنكهة الوجع
- "التربية": نشيد بجهود معلمينا وكل من كان له دور في انتظام الدوام المدرسي
- المالكي أمام مجلس الأمن: حان الوقت لإنهاء نكبة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها
- مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين
- مقتل مواطن وإصابات بشجار وسط غزة
وكالة الرأي
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال بباحاته
- 81 يومًا على إضراب الأسير خضر عدنان
- مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- أسعار متوسط أسعار اللحوم المنتجات الزراعية اليوم
وكالة صفا
- أدوا "السجود الملحمي"..مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال
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مستوطنون يحرقون منزلًا ويسرقون حمارًا جنوبي نابلس
حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب
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الأسير عدنان يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ 81 وتحذير من استشهاده بأي لحظة
حكومة رام الله ترحب..."حراك المعلمين" يُجمد إضرابه ويعلن العودة للمدارس
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- حراك المعلمين" يعلن تجميد الإضراب وانتظام الدراسة بالضفة
- مقتل "العقل المدبر" لهجوم انتحاري بمطار كابول على يد طالبان
- خاصّ | السفير الألمانيّ في تل أبيب لا يلتزم بقواعد السياسة الخارجيّة الألمانيّة
- مستوطنون يهاجمون قصرة وجالود وإخطارات بالهدم بالأغوار
- هجوم سيبراني يستهدف 15 موقعا إسرائيليا
- أشكنازي: ربما حان الوقت لاستخدام "إجراء حنبعل" ضد حكومة نتنياهو
- رئيس الشاباك: إسرائيل تواجه خلافات داخلية شديدة و"تكتل الجبهات" ضدها
- احتجاجات ضد الحكومة ومشادات بالمقابر العسكرية الإسرائيلية
- كتاب المدنيات بالمدارس الحريدية يشجع على تهجير الفلسطينيين
- إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله
- الحكومة الإسرائيليّة تطالب العليا بردّ الالتماس بشأن إخلاء خان الأحمر
- تل أبيب تدعو حميدتي والبرهان لعقد اجتماع "مصالحة" في إسرائيل
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وكالة وفا
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- مستوطنون يحرقون منزلا بين قريتي قصرة وجالود جنوب نابلس
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26 نيسان (أبريل)
- 2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.
- 1993م وفاة فلسطينية أم لستة أطفال بعد إصابتها في رأسها برصاص جندي إسرائيلي.
- 1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.
- 1948م لواء هرئيل ولواء عتسيون التابعان لمنظمة الهاغاناه الإرهابية يشنان عملية بيوسي لاحتلال الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية خارج البلدة القديمة (القطمون والشيخ جراح) بالإضافة إلى احتلال القرى الواقعة في الضواحي الشمالية والشرقية.
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