5 خطوات يجب اتخاذها قبل تحديث الهواتف الذكية

في عالم اليوم سريع الخطى، تعد الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي لا تساعدنا فقط على البقاء على اتصال، ولكنها توفر أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى مثل الترفيه والعمل والتعليم.



ولمواكبة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار، من الضروري تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد بانتظام.



قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك



أول وأهم شيء يجب مراعاته أثناء تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد هو نسخ بياناتك احتياطيًا.



هذا مهم لأن تحديث هاتفك يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات، وإذا لم يكن لديك نسخة احتياطية، فقد تفقد جميع بياناتك القيمة، بما في ذلك جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والمستندات.



يمكنك نسخ بياناتك احتياطيًا باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي المضمنة في هاتفك أو باستخدام برنامج النسخ الاحتياطي من جهة خارجية.



تحقق من التخزين المتاح

قبل تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، تأكد من توفر مساحة تخزين كافية.



يتطلب تحديث هاتفك قدرًا معينًا من المساحة، وإذا لم يكن لديك مساحة كافية، فقد يفشل التحديث.



للتحقق من التخزين المتاح، انتقل إلى الإعدادات وانقر فوق التخزين.



يمكنك أيضًا حذف التطبيقات أو الملفات غير المرغوب فيها لإخلاء بعض المساحة.



اتصل باتصال إنترنت ثابت



من الأهمية بمكان أن يكون لديك اتصال ثابت بالإنترنت أثناء تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.



عادةً ما تكون ملفات التحديث كبيرة، ويمكن أن يؤدي اتصال الإنترنت البطيء أو غير المستقر إلى تحديث غير مكتمل، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات بهاتفك.



تأكد من أن لديك اتصال إنترنت قويًا ومستقرًا قبل تحديث هاتفك.



اشحن هاتفك

هناك شيء أساسي آخر يجب مراعاته أثناء تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد وهو التأكد من شحن هاتفك بشكل كافٍ.



يتطلب تحديث هاتفك قدرًا كبيرًا من الطاقة، وإذا نفد شحن هاتفك أثناء التحديث، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات بهاتفك.



تأكد من شحن هاتفك بالكامل أو توصيله بمصدر طاقة قبل التحديث.



انتظر التحديثات الرسمية

يوصى دائمًا بانتظار التحديثات الرسمية لهاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.



يتم إصدار التحديثات الرسمية من قبل الشركة المصنعة للهاتف ويتم اختبارها بدقة بحثًا عن أي أخطاء أو مشكلات.



يمكن أن يتسبب تثبيت تحديثات غير رسمية أو أقراص ROM مخصصة في حدوث مشكلات بهاتفك وقد يؤدي إلى إبطال الضمان الخاص بك.