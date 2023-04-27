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كيفية حفظ رسائل واتس آب من الاختفاء باستخدام Keep in Chat

27 نيسان / أبريل 2023 09:49

كيفية حفظ رسائل واتس آب من الاختفاء باستخدام Keep in Chat
كيفية حفظ رسائل واتس آب من الاختفاء باستخدام Keep in Chat

بعد اختبار ميزة Keep in Chat لفترة من الوقت، بدأ واتس آب أخيرًا في طرحها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث ان الميزة متاحة الآن على كل من إصدارات Android و iOS من تطبيق واتس آب، وباستخدام الميزة يمكن للمستخدمين حفظ الرسائل من الدردشات ومنعها من الحذف أو الاختفاء، وفيما يلي كيفية استخدامها

أشياء يجب مراعاتها أثناء استخدام ميزة Keep in Chat على واتس آب
- أولاً وقبل كل شيء، المستقبل متاح الآن على أحدث إصدار من واتس آب، لذا، قم بتحديث تطبيق واتس آب الخاص بك قبل متابعة الخطوات.

- شيء آخر مهم يجب مراعاته هو أن الميزة هي امتداد للرسائل المختفية ولا تعمل إلا عند تمكين الرسائل المختفية للدردشة.
 
- أيضًا، يتمتع مرسل الرسالة بحق النقض لإلغاء الاحتفاظ بالرسالة التي حفظتها. 
 
وبمجرد أن يقوم المرسل "بإلغاء الاحتفاظ" برسالة، ستتم إزالة الرسالة من الإشارة المرجعية من هاتفك ولن تتمكن من حفظها مرة أخرى.

خطوات حفظ رسالة باستخدام ميزة Keep in Chat على واتس آب
- افتح تطبيق واتس آب المحدث على هاتفك.

- الآن، انتقل إلى أي محادثة تم تشغيل Disappearing Message.
 
- بعد ذلك، قم بالتمرير خلال الدردشة وابحث عن الدردشة التي تريد حفظها.
 
- اضغط عليها لفترة طويلة للحصول على الخيارات في الأعلى واختر أيقونة الإشارة المرجعية في الأعلى، بجانب أيقونة الحذف.
 
- بعد ذلك، سيتم وضع إشارة مرجعية على الرسالة وإظهار رمز إشارة مرجعية عليها.

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