آبل تطور مدرباً صحياً للذكاء الاصطناعى لساعة Apple Watch

تقدم أجهزة Apple قريبا رؤى صحية فى إصدارتها المختلفة ، وتزعم مصادر بلومبرج أن شركة آبل تطور مدربًا صحيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يُطلق عليه اسم كوارتز يعتمد على بيانات Apple Watch لإنشاء برامج مخصصة للتمارين الرياضية والنظام الغذائي والنوم، ويقال إن العرض سيتطلب اشتراكًا وإطلاقه في وقت ما في عام 2024 ، نقلا عن engadget.



وعلى المدى القريب، قد يصبح تطبيق Health أكثر فائدة ويقول المطلعون إن شركة Apple تقدم أخيرًا Health إلى iPad مع إصدار iPadOS 17 لهذا العام، ومن المفترض أن يساعدك التحديث الإضافي على تتبع حالتك المزاجية من خلال الإجابة على الأسئلة المتعلقة بيومك، ويمكنك أيضًا استخدام Health لإدارة مشكلات الرؤية مثل قصر النظر.



وأشارت شائعة حديثة أيضًا إلى أن Apple قد تطلق تطبيقًا لتسجيل يومياتك للمساعدة في توثيق أيامك مثل اليوم الأول، ورفضت آبل بالفعل التعليق.



وإذا كانت الادعاءات دقيقة، فمن المرجح أن تسمع عن الجميع باستثناء المدرب في WWDC في الخامس من يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها في حدث المطور، وتشير الشائعات إلى أن الجهاز القابل للارتداء قد يوفر ميزات متعلقة بالصحة مثل إصدار VR من Fitness + وأداة للتأمل، وسيكون هذا المنتج الأولي موجهًا للمطورين والمستخدمين المتميزين، ولكن يُعتقد أن هناك متابعة ميسورة التكلفة قيد التنفيذ.



ولا تزال شركة آبل تعتمد بشدة على الخدمات لتحسين أرباحها النهائية، وقد تكون كوارتز جذابة لأولئك الذين قد يدفعون لولا ذلك لمدرب بشري لإعادة التفكير في عاداتهم، ولقد جعلت Apple بالفعل من الصحة نقطة بيع رئيسية لأجهزتها، ولا سيما Apple Watch.



وبالطبع ، يمكن للمدرب أن يزيد من ترسيخ مستخدمي Apple وقد يكون من غير المرجح أن تتحول إلى Android إذا كان عليك التخلي عن ساعتك ومدربك الرقمي في نفس الوقت