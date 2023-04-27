النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2516) الخميس27/4/2023
أخبار فلسطينية
- الطلبة يعودون للمدارس الحكومية الفلسطينية بعد تجميد إضراب استمر 3 أشهر بـ”تحقيق الحد الأدنى من المطالب”
- حماس تُثمّن المواقف الرافضة للاستيطان وللاعتداءات بالأقصى بمجلس الأمن
- "واعد": خطر الموت يتهدد الأسير وليد دقة
- »مشاركة شعبية واسعة في مسيرة العودة في اللجون: حق العودة لا يسقط بالتقادم
- فصائل المقاومة تدعو للنفير العام والدفاع عن الأقصى وتحذر الاحتلال
- »اشتية يرحّب بعودة المعلمين إلى الدوام وانتظام الدراسة
- الخارجية": بدء المرحلة الثالثة لإجراء رعايانا من الخرطوم
أخبار إسرائيلي
- قناة عبرية: نتنياهو يلمح إلى العودة لسياسة الاغتيالات بغزة
- إسرائيل" تسعى لإقناع ممثلي الدول بعدم حضور فعالية أممية لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة
- »رفع علم إسرائيل خلال اقتحام الأقصى وبن غفير يقود اقتحاماً للحرم الإبراهيمي
- بن غفير يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل
- الأحزاب الحريدية تمتنع عن المشاركة بمظاهرة اليمين الداعمة لإضعا القضاء
اخبار دولية
اخبار عربية
- الجزائر تجدد إدانتها للانتهاكات المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى
- الكويت تطالب مجلس الأمن بإدانة أعمال العنف لسلطة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين
- حمل المال والسلاح للمقاومة.. تضامن واسع مع النائب الأردني عماد العدوان
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الآلاف من فلسطينيي الداخل يشاركون في مسيرة العودة السنوية تزامناً مع الاحتفال بـ”استقلال إسرائيل”- (فيديوهات)
- فلسطين: “سياسة العقاب الجماعية” الإسرائيلية تجر المنطقة للعنف
- الطلبة يعودون للمدارس الحكومية الفلسطينية بعد تجميد إضراب استمر 3 أشهر بـ”تحقيق الحد الأدنى من المطالب”
- استطلاع أمريكي: 44% من الناخبين الديمقراطيين يصفون إسرائيل بدولة عنصرية
- فصائل المقاومة تدعو للنفير العام والدفاع عن الأقصى وتحذر الاحتلال
- الاحتلال يمضي في خطة إعدام الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام
- مستوطنون إسرائيليون يحرقون منزلاً فلسطينياً في نابلس
- «السكلانص»: فراغ الخطاب النقدي الفلسطيني يمتلئ بنجومية صفراء
- أسير فلسطيني ضرير يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري
الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- مستوطنون يرفعون علم الاحتلال بـ”الأقصى” ويؤدون “السجود الملحمي”
- اختراق حساب الفيسبوك الخاص برئيس حكومة الاحتلال
- التلويح الإسرائيلي بعودة الاغتيالات.. تهديد عابر أم…
-
الاهرام المصرية
- الجزائر تجدد إدانتها للانتهاكات المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من القدس.. وتعرض ثالث للدهس من قبل آلية عسكرية إسرائيلية بشمال الضفة
-
الشروق المصرية
- الجزائر تجدد إدانتها للانتهاكات المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى
- الكويت تطالب مجلس الأمن بإدانة أعمال العنف لسلطة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً استفزازية
- اعتقالات ومداهمات للاحتلال في الضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين
- جلسة محاكمة جديدة اليوم.. الأسير "عدنان" يواصل إضرابه لليوم الـ 82
- حمدان: الاحتلال قلق من وحدة ساحات المقاومة.. وخياراته محدودة
- 15 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة
- "واعد": خطر الموت يتهدد الأسير وليد دقة
- حماس تُثمّن المواقف الرافضة للاستيطان وللاعتداءات بالأقصى بمجلس الأمن
صحيفة القدس
·
صحيفة الأيام
- المستوطنون يشنّون حملة اعتداءات واسعة: حرق منزل ومهاجمة مركبات وإتلاف...
- »مشاركة شعبية واسعة في مسيرة العودة في اللجون: حق العودة لا يسقط بالتقادم
- »اشتية يرحّب بعودة المعلمين إلى الدوام وانتظام الدراسة
- »رفع علم إسرائيل خلال اقتحام الأقصى وبن غفير يقود اقتحاماً للحرم الإبراهيمي
- »"القيّم على أملاك الغائبين" حوّل نصف مليون دونم لشعبة الاستيطان
- »الاحتلال يخصص عشرات ملايين الشواكل لشق طريق الطوق شرق القدس
- »قرية اللجون تعود للحياة بعد 75 عاماً على النكبة
» الحياة الجديدة
- التيتي".. مطعم شاهد على تحولات نابلس منذ 120 عاما
- ملف النزوح السوري.. اسقاط صفة النازح عن كل من يغادر لبنان
- مئات المستوطنين يقتحمون منطقة ينابيع الدير
- القواسمي: العدوان الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة سيزيد في اشتعال الأوضاع
- الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مفترق صانور
-
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح
- محدث الاحتلال يعتقل 3 شبّان من مخيم جنين
- القططي: المقاومة تمتلك خيارات للرد على أي عملية اغتيال
- بن غفير يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل
- الهيئة تحذر من خطورة صحة الأسيرين المضربين عدنان وعمارن
- توقيف المشتبه بهم بإطلاق النار خلال شجار عائلي في المغازي
-
وكالة صفا
- قلق متزايد في الكيان...صحيفة عبرية: تراجع كبير في مخزون الذخائر الأمريكية بـ"إسرائيل"
- دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة
- نتنياهو: سنستعيد أسرانا من غزة
- حمل المال والسلاح للمقاومة.. تضامن واسع مع النائب الأردني عماد العدوان
- قناة عبرية: نتنياهو يلمح إلى العودة لسياسة الاغتيالات بغزة
فلسطين اليوم
- اليوم تُعقد جلسة جديدة...الأسير عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ ٨٢ وتحذيرات من استشهاده
- هل ترتفع أسعار السيارات في فلسطين قريبًا.. ما السبب!
- بالفيديو وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير قرب جنين
- د. القططي: المقاومة تمتلك خيارات للرد على عمليات الاغتيال وهي موحدة في مواجهة الاحتلال
- المهندس الأعرج يكشف لـ"فلسطين اليوم"سبب تأخر العمل في المدن المصرية منذ 7 شهور!
سما نيوز
- قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" يزور إسرائيل
- إسرائيل" تسعى لإقناع ممثلي الدول بعدم حضور فعالية أممية لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة
- حماس تؤكد: سيكون هناك رد على أي عمل أمني إسرائيلي أو اغتيال في أي منطقة جغرافية
- هاكرز ينشر هويات وأسماء آلاف الإسرائيليين
- لهذه الأسباب.. "إسرائيل" تبقي حالة التأهّب عالية
·
عرب 48
- قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" يزور إسرائيل
- مصرع شاب وإصابة آخر بانقلاب مركبة قرب جنين
- الجريمة الثانية خلال ساعات: قتيلة في النقب
- تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريحة في بلدة أبو القرينات في النقب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شابة تأثرا بإصابتها الحرجة جراء تعرضها لجريمة طعن.
- اللجّون: قرية الستّ، والستّ طواحين
- مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
- الأحزاب الحريدية تمتنع عن المشاركة بمظاهرة اليمين الداعمة لإضعا القضاء
- قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" يزور إسرائيل
- تقرير: تقدّم في مفاوضات "الإصلاح القضائيّ" بين الحكومة والمعارضة
- خلال ساعات: تسريب هويات وأسماء آلاف الإسرائيليين واختراق حساب نتنياهو في "فيسبوك"
- النقب: مصرع رضيع و4 إصابات بينها طفل بحالة خطيرة بحادث
- مئات المستوطنين يقتحمون البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش"
- مظاهرة حاشدة بتل أبيب: هرتسوغ يعتبر الخلاف الداخلي "قوة
- قراصنة "أنونيموس سودان" يعطّلون مواقع إلكترونية لموانئ إسرائيلية
-
وكالة وفا
حدث في مثل هذا اليوم
27 نيسان (أبريل)
- 2002م مجموعة من كتائب القسّام تقتحم مستوطنة "أدورا" قرب الخليل و قتلوا 5 مستوطنين صهاينة و أصابوا آخرين بجروحٍ مختلفة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 1994م جرح فتاة فلسطينية وإصابة خمسة إسرائيليين، هم مستوطن يهودي وأربعة عسكريين في الأراضي العربية المحتلة.
- 1977م انطلاق العمل العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية فيما بعد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وبرزت جبهة التحرير الفلسطينية على الساحة الوطنية الفلسطينية في ربيع العام 1977 بعد انفصال مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والكوادر والأعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
- 1968م مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل في قراره رقم 250 إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري في مدينة القدس القديمة، ثم يأسف بشدة في 2مأيار (مايو) اللاحق لإقامة العرض رغماً عن ذلك.
- 1938م استشهد القائد عبد الله الاصبح في معركة رحضون بالجرمين إبان الثورة الكبرى (1936-1939), واشترك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش (1925-1927) إلى جانب القائد السوري سعيد العاص الذي استشهد في معركة النصر، الذي جرح فيها القائد عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) كما اشترك في ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م.
- 1909م الانقلابٌ على السلطان عبد الحميد الثاني وإقصاؤه عن الحكم على يد جمعية "تركيا الفتاة" . و بذلك انتهت الخلافة الإسلامية، وكان السلطان قد أصدر في العام 1900 فرماناً (أمر) ينصّ على عدم السماح لليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر.