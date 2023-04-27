النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2516)  الخميس27/4/2023

10:58النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2516) الخميس27/4/2023

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟