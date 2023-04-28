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مايكروسوفت تطرح تطبيق فون لينك لمستخدمى ويندوز 11 على آيفون

28 نيسان / أبريل 2023 11:41

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بدأت Microsoft في طرح دعم iPhone ضمن تطبيق Phone Link الخاص بها إلى قاعدة مستخدمي Windows 11 الأوسع وذلك بعد اختبار محدود بدأ فى أواخر فبراير، ويتيح لك البرنامج المخصص للمبتدئين مزامنة مكالماتك ورسائلك وجهات اتصالك مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفقا لتقرير engadget.  
 
وقدمت Microsoft رابط الهاتف (بأشكال مختلفة) على أجهزة Android منذ عام 2015، وتتوقع Microsoft طرح دعم iOS لجميع مستخدمي Windows 11 بحلول منتصف مايو.
 
وبمجرد الوصول إلى الميزة، فإن أسهل طريقة لربط أجهزتك معًا هي كتابة "Phone Link" في شريط بحث Windows 11، وبالمصادفة فهذه أيضًا أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك حق الوصول إلى الميزة أيضًا، وسترى على الأرجح خيار إضافة iPhone باللون الرمادي مع الإشارة إلى أنه "قريبًا"بمجرد وصول الميزة .
 
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك بعض القيود كما هو الحال مع اختبار Insider ، ولا يمكنك استخدام التطبيق لإرسال الصور ومقاطع الفيديو من جهاز Windows الخاص بك، حيث أن الرسائل الجماعية غير مدعومة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك يعمل البرنامج على أساس الجلسة، لذلك لن تظهر رسائلك الأخيرة إلا عندما يكون جهاز iPhone وجهاز الكمبيوتر متصلين.
 
ومع ذلك، حتى عندما تفكر في كل هذه القيود، فمن المؤكد أن مستخدمي Windows الذين يحملون iPhone سيقدرون التكامل الذي يقدمه Phone Link ، خاصة وأن معظم الأشخاص قد لا يكونون على دراية بخيارات مثل Unison و AirDroid.
 

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