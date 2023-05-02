النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2519) الثلاثاء 2/5/2023
أخبار فلسطينية
إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي
الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استشهاد الأسير خضر عدنان
حماس: ستدفع حكومة الاحتلال المجرمة الثمن عن جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان
خاص: استنفار عسكري للجهاد الإسلامي بغزة وإلغاء سفر قيادتها
النخالة: لن نغادر طريق المقاومة وفاءً للشهيد خضر عدنان
نعيم: مهاجمة مؤتمر فلسطينيي أوروبا سقوط وطني وأخلاقي
"الإعلامي الحكومي" بغزة يدعو لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته ضد العمال
"العمل الحكومي" تنعى الأسير خضر عدنان وتحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاده
أخبار إسرائيلية
مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له
اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان
نتنياهو يحذر أرباب صناعة التكنولوجيا من الخسارة حال رحيلهم عن إسرائيل
فيديو مسرب على مائدة طعام.. وزير إسرائيلي يتهم واشنطن بدعم مظاهرات المعارضة
اخبار دولية
مكارثي يوجه رسالة لحكومة نتنياهو بشأن الصين
أخبار عربية
الجزائر تنسحب من رئاسة مجموعة دولية استشارية بسبب إسرائيل
البرلمان العربي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ويدعو لمساندة الحراك لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة فلسطيني برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية المحتلة- (صورة)
أرقام مخيفة لواقع العمل في غزة.. نصف السكان بلا دخل يومي والفقر يصل لـ60% والكارثة الإنسانية تتعمق
أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية: خضر عدنان فقد 60 كيلوغراما من وزنه
الشرق الأوسط
حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استشهاد الأسير خضر عدنان
حركة فتح تنعي الأسير خضر عدنان
رئيس وزراء فلسطين يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأسير خضر عدنان عمدا
نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان
مُستوطنون إسرائيليون يصيبون شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي قرب مستوطنة حومش
الشروق المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
في حادثة هي الأولى من نوعها.. وفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد في قطاع غزةوزير فلسطيني: ندعو أمريكا والاتحاد الأوروبي للتدخل لمنع إسرائيل من هدم منطقة الخان الأحمر وضمها
الغد الأردنية
اعتقالات، حواجز وتهديد.. الجيش يفعل كل شيء
الاحتلال يخطط لبناء جدار فصل عنصري آخر حول المستوطنات الجاثمة بالقدس
تسهيل إجراءات منح رخص السلاح في الكيان الإسرائيلي.. وتحذيرات من التداعيات
الشرق القطرية
" رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال نفذ جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الحركة الأسيرة تعلن الاستنفار والحداد العام في السجون وإغلاق كافة الأقسام
"لجنة المتابعة" تعلن الإضراب الشامل وتدعو الضفة والقدس والداخل للاشتباك مع الاحتلال
جبارين: خضر عدنان ترجل بعد ملحمة بطولية والاحتلال تجاوز بجرائمه كل الأعراف الدولية
الأسرى والمحررين: منع الاحتلال زيارة الشيخ خضر عدنان من قبل محاميه وأهله مقدمة لاغتياله
القدس المحلية
"الذئب الأحمر" نظام استخباراتي إسرائيلي يجتاح الضفة الغربية
إدانة فلسطينية واسعة لجريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان
استنفار شديد في سجن "عوفر" بعد استشهاد الأسير عدنان
الاحتلال يعتقل مواطنين في رام الله وبيت لحم
إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار قرب طولكرم
بالتل" تكشف أسباب انقطاع الانترنت في فلسطين
إصابة شاب من سيلة الظهر برصاص مستوطنين
سلطات الاحتلال تنقل الأسير وليد دقة إلى مستشفى سجن الرملة
الحياة الجديدة
الرئيس يستقبل رجل الأعمال حماد الحرازين
الاحتلال يغلق مدخلي أريحا الشماليين ببوابة حديدية ومكعبات اسمنتية
"الشؤون المدنية": جهود متواصلة لاستصدار موافقات جديدة خاصة بـ "لم الشمل" و"تغيير العنوان"
لليوم العاشر على التوالي: الاحتلال يحاصر مدينة أريحا
الاحتلال يصيب صيادين ويعتقل اثنين آخرين في غزة
جريدة الأيام
استشهاد الأسير خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام لـ 87 يوماً
استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر
خان يونس: مصرع طفل هاجمته لبؤة في حديقة حيوان
إصابة مواطنين في سلسلة اقتحامات والاحتلال يستهدف مستشفى بيت جالا
البنك الدولي: آفاق قاتمة للاقتصاد الفلسطيني جرّاء التوتر وارتفاع الأسعار
استكمال إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان
مهرجان أيام فلسطين السينمائية الدولي.. شمعة عاشرة بحلّة مُتجدّدة!
وكالة صفا
وقفات بمدارس غزة حدادًا على استشهاد الأسير خضر عدنان
قوات الاحتلال تعتدي على مستشفى بيت جالا
50 انتهاكاً بحق الصحفيين في فلسطين خلال إبريل
حماس: يجب دعم صمود عمال فلسطين وتجريم انتهاكات الاحتلال ضدهم
"حراك طفح الكيل" يستهجن هجوم السلطة على مؤتمر فلسطيني أوروبا
التشريعي يشيد بانسحاب الجزائر من رئاسة لجنة برلمانية دولية بسبب الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
مؤشرات تُؤكد تعمد الاحتلال اغتيال الأسير خضر عدنان
الحركة الأسيرة: سنبقى بحالة حداد حتى الرد على اغتيال خضر عدنان
ماذا قال الأسير خضر عدنان في وصيته قبل استشهاده؟
إصابات بعملية إطلاق نار تجاه سيارات مستوطنين قرب طولكرم
وزارة الأسرى تنعى الأسير خضر عدنان وتدعو لتحقيق دولي بظروف استشهاده
توتر شديد بسجون الاحتلال عقب استشهاد الأسير خضر عدنان
المدهون: الاحتلال تعمد اغتيال الأسير خضر عدنان بدمٍ بارد
فلسطين اليوم
د. محمد الهندي : العدو سيدفع ثمن جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان
بالفيديو مسيرة في عرابة بالداخل المحتل تنديداً باغتيال الشيخ خضر عدنان
المحامي الخطيب: الشيخ عدنان تعرض لإهمال طبي مُتعمد من "إدارة السجون"
أبو بكر: الأسير الشهيد خضر عدنان اُغتيل بقرار سياسي عسكري "إسرائيلي"
طبيبة دولية تكشف آخــــر ما قاله الشيخ القائــــد خضر عدنان خلال إضرابه
غزة: "الوطنية والإسلامية" تدعو للاحتشاد بساحة الجندي المجهول تنديداً بجريمة اغتيال القائد عدنان
الطيبي : "من قرر وضع خضر عدنان في الزنزانة وهو مضرب لـ87 يومًا أراد اغتياله"
سما نيوز
الشيخ خضر عدنان يرتقي شهيداً في سجون الاحتلال ..
شهيد وإصابات جراء عدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب (فيديو)
مكارثي في الكنيست يحذر من الصين..
الإعلام الحكومي: سنعاقب ناشري فيديو حادثة طفل "أصداء".. والنيابة العامة تباشر تحقيقاتها
حماس تُعزي حركة الجهاد باستشهاد الشيخ عدنان وتؤكد : الاحتلال سيدقع ثمن جريمته
غزة: لجنة المتابعة تنعى الشيخ القائد خضر عدنان وتعلن الحداد العام والإضراب الشامل اليوم
الشيخ يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد خضر عدنان
إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار قرب طولكرم
اسير يسكب الزيت على أحد الضباط في سجون الاحتلال
عرب 48
الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير خضر عدنان وإضراب شامل بالضفة
وصيّة الشهيد خضر عدنان: لقد ذاب لحمي... لا تسمحوا للمحتلّ بتشريح جسدي
الحركة الأسيرة تعلن الحداد: توتر بالسجون وإصابات بالغاز بـ"عوفر"
وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
ý 2 أيار (مايو)
ý 2003 م استشهد المصور الصحفي البريطاني "جيمس ميللر" عندما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير منزل فلسطيني قرب الشريط الحدودي في رفح وقد توفي الصحفي بعد نقله للمستشفى، وقد كان ميللر يقوم بتصوير فيلم تلفزيوني وثائقي عن تأثير العنف الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين.
ý 2004م عملية استشهادية بطولية شمال مدينة خانيونس في مستعمرة "كيسوفيم" أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4 منهم 3 في حالة الخطر وقد تبنت العملية سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والمنفذان هما مجدي الخطيب وإبراهيم حماد من مدينة رفح.
ý 1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.
ý 1994م انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الخليل التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولد شتاين.
ý 1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.
ý 1982م المسئولون في الأوقاف الإسلامية تتسلمون بواسطة البريد إنذار نهائياً من المنظمات اليهودية المتطرفة تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس.
ý 1980م إسرائيل تُبعد، بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، رئيسي بلدية حلحول السابق محمد ملحم، وبلدية الخليل فهد القواسمة إلى الأردن بواسطة طائرة مروحية. أصبح القواسمة عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واغتيل على يد مسلح مجهول في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1984. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.
ý 1941م وفاة الشاعر الفلسطيني البارز إبراهيم طوقان (1905 - 1941) في القدس. الأبرز بين شعراء جيله في فلسطين، وقد كرس معظم طاقته الشعرية لقضية وطنه.