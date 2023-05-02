النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2519) الثلاثاء 2/5/2023

أخبار فلسطينية﻿

إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استشهاد الأسير خضر عدنان

النخالة: لن نغادر طريق المقاومة وفاءً للشهيد خضر عدنان

أخبار إسرائيلية

اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

نتنياهو يحذر أرباب صناعة التكنولوجيا من الخسارة حال رحيلهم عن إسرائيل

فيديو مسرب على مائدة طعام.. وزير إسرائيلي يتهم واشنطن بدعم مظاهرات المعارضة

اخبار دولية

مكارثي يوجه رسالة لحكومة نتنياهو بشأن الصين

أخبار عربية

الجزائر تنسحب من رئاسة مجموعة دولية استشارية بسبب إسرائيل

البرلمان العربي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ويدعو لمساندة الحراك لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة فلسطيني برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية المحتلة- (صورة)

أرقام مخيفة لواقع العمل في غزة.. نصف السكان بلا دخل يومي والفقر يصل لـ60% والكارثة الإنسانية تتعمق

أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية: خضر عدنان فقد 60 كيلوغراما من وزنه

الشرق الأوسط

مقتل فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استشهاد الأسير خضر عدنان

حركة فتح تنعي الأسير خضر عدنان

رئيس وزراء فلسطين يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأسير خضر عدنان عمدا

نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان

مُستوطنون إسرائيليون يصيبون شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي قرب مستوطنة حومش

الشروق المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

في حادثة هي الأولى من نوعها.. وفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد في قطاع غزةوزير فلسطيني: ندعو أمريكا والاتحاد الأوروبي للتدخل لمنع إسرائيل من هدم منطقة الخان الأحمر وضمها

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال نفذ جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل مواطنين في رام الله وبيت لحم

إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار قرب طولكرم

بالتل" تكشف أسباب انقطاع الانترنت في فلسطين

إصابة شاب من سيلة الظهر برصاص مستوطنين

سلطات الاحتلال تنقل الأسير وليد دقة إلى مستشفى سجن الرملة

الحياة الجديدة

الرئيس يستقبل رجل الأعمال حماد الحرازين

الاحتلال يغلق مدخلي أريحا الشماليين ببوابة حديدية ومكعبات اسمنتية

"الشؤون المدنية": جهود متواصلة لاستصدار موافقات جديدة خاصة بـ "لم الشمل" و"تغيير العنوان"

لليوم العاشر على التوالي: الاحتلال يحاصر مدينة أريحا

الاحتلال يصيب صيادين ويعتقل اثنين آخرين في غزة

جريدة الأيام

استشهاد الأسير خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام لـ 87 يوماً

استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر

خان يونس: مصرع طفل هاجمته لبؤة في حديقة حيوان

إصابة مواطنين في سلسلة اقتحامات والاحتلال يستهدف مستشفى بيت جالا

البنك الدولي: آفاق قاتمة للاقتصاد الفلسطيني جرّاء التوتر وارتفاع الأسعار

وفاة موقوف في أحد سجون غزة

استكمال إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

مهرجان أيام فلسطين السينمائية الدولي.. شمعة عاشرة بحلّة مُتجدّدة!

وكالة صفا

فلسطين اليوم

غزة : "الوطنية والإسلامية" تدعو للاحتشاد بساحة الجندي المجهول تنديداً بجريمة اغتيال القائد عدنان

سما نيوز

الشيخ خضر عدنان يرتقي شهيداً في سجون الاحتلال ..

شهيد وإصابات جراء عدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب (فيديو)

مكارثي في الكنيست يحذر من الصين..

الإعلام الحكومي: سنعاقب ناشري فيديو حادثة طفل "أصداء".. والنيابة العامة تباشر تحقيقاتها

حماس تُعزي حركة الجهاد باستشهاد الشيخ عدنان وتؤكد : الاحتلال سيدقع ثمن جريمته

غزة : لجنة المتابعة تنعى الشيخ القائد خضر عدنان وتعلن الحداد العام والإضراب الشامل اليوم

عرب 48

الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير خضر عدنان وإضراب شامل بالضفة

وصيّة الشهيد خضر عدنان: لقد ذاب لحمي... لا تسمحوا للمحتلّ بتشريح جسدي

الحركة الأسيرة تعلن الحداد: توتر بالسجون وإصابات بالغاز بـ"عوفر"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 2 أيار (مايو)

ý 2003 م استشهد المصور الصحفي البريطاني "جيمس ميللر" عندما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير منزل فلسطيني قرب الشريط الحدودي في رفح وقد توفي الصحفي بعد نقله للمستشفى، وقد كان ميللر يقوم بتصوير فيلم تلفزيوني وثائقي عن تأثير العنف الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين.

ý 2004م عملية استشهادية بطولية شمال مدينة خانيونس في مستعمرة "كيسوفيم" أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4 منهم 3 في حالة الخطر وقد تبنت العملية سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والمنفذان هما مجدي الخطيب وإبراهيم حماد من مدينة رفح.

ý 1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.

ý 1994م انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الخليل التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولد شتاين.

ý 1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.

ý 1982م المسئولون في الأوقاف الإسلامية تتسلمون بواسطة البريد إنذار نهائياً من المنظمات اليهودية المتطرفة تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس.

ý 1980م إسرائيل تُبعد، بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، رئيسي بلدية حلحول السابق محمد ملحم، وبلدية الخليل فهد القواسمة إلى الأردن بواسطة طائرة مروحية. أصبح القواسمة عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واغتيل على يد مسلح مجهول في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1984. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.

ý 1941م وفاة الشاعر الفلسطيني البارز إبراهيم طوقان (1905 - 1941) في القدس. الأبرز بين شعراء جيله في فلسطين، وقد كرس معظم طاقته الشعرية لقضية وطنه.