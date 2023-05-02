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"وزارة المرأة "والمركز الماليزي يبحثان التعاون المشترك

02 آيار / مايو 2023 01:20

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غزة- وكالة الرأي 
بحثت وزارة شؤون المرأة، سبل توثيق التعاون مع المركز الثقافي الماليزي، وذلك خلال لقاء أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة ومسؤولين من الوزارة مع مدير المركز أ. شادي سالم.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز حضور النساء الفلسطينيات في المشهد الثقافي الفلسطيني وتصدير سردية فلسطينية تعزز الخطاب الوحدوي، فضلاً عن تسليط الضوء على إنجازات النساء في مختلف محطات النضال الفلسطيني.

وبدورهما أثنى الطرفين، على المشاريع المشتركة التي سبق ونفذتها الوزارة في هذا السياق، مؤكدين على استمرار وتوثيق هذا التعاون في المستقبل.
 

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