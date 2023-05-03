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بعنوان "ضياع الأندلس "

مدرسة محفوظ النحناح تنظم الأصبوحة الأدبية "3"

03 آيار / مايو 2023 11:07

مدرسة محفوظ النحناح تنظم الأصبوحة الأدبية "3"
مدرسة محفوظ النحناح تنظم الأصبوحة الأدبية

غزة- وكالة الرأي
نظمت لجنة مبحث اللغة العربية بمدرسة محفوظ النحناح الثانوية للبنات، أصبوحة أدبية جديدة بعنوان "ضياع الأندلس "، والتي نفذتها المعلمة "ولاء ابوشعبان" وبإشراف أ. فؤاد عطية "مشرف اللغة العربية ".

وحضر الأصبوحة مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د. خالد المزين، ورئيس قسم الأشراف أ. فلاح الترك ومديرة المدرسة أ. غادة المصري ولفيف من مشرفي اللغة العربية في المديرية ومعلمات المدارس المجاورة.

وشكر مدير التعليم مدرسة محفوظ النحناح على هذه الفعالية الأدبية، مثمناً جهودهم، وابداع الطالبات في تمثيل الأدوار وعرض الفقرات الأدبية الرائعة، موضحاً مدى عظمة الحضارة الأندلسية وشعرائها والأدباء الذين مثلوا الأدب العربي الأصيل، من خلال كتاباتهم التي وصلت الى تاريخنا هذا.

 وشملت الأصبوحة عدداً من الفقرات التي عرضتها الطالبات المشاركات تتحدث عن تاريخ الأندلس والمراحل الصعبة التي مر بها العرب والمسلمين، بالإضافة الى حوار بين شعراء بعض العصور السالفة ،وعرض مقطع فيديو حول تاريخ الأندلس المشرق.

وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بما قدمته الطالبات من إبداعات وأدوار وفقرات قدمتها الطالبات.

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