مجمع الشفاء ووفد طبي إيطالي يجريان عمليات جراحية بالمنظار

غزة- وكالة الرأي

أجرى الطاقم المحلى بمجمع الشفاء برئاسة د.ناصر رضوان أخصائي الجراحة العامة والوفد الطبي الإيطالي برئاسة د. ريتا أخصائية الجهاز الهضمي والمناظير عددا من العمليات المعقدة عن طريق المنظار الجراحي لمرضى بمجمع الشفاء الطبي.

وأفاد د.رضوان، أنه منذ وصول الوفد الى مجمع الشفاء مساء يوم الأحد، تم معاينة 15حالة بمشاركة الطاقم المحلى من أطباء الجراحة والمكون من د.عصام عوض الله ود.محمد حرارة.

كما تم اجراء 5 عمليات مناظير معقدة، مؤكدا أن هذه القوائم تم تجهيزها مسبقا بما يخفف من قوائم الانتظار، بالإضافة إلى تدريب الطواقم المحلية من أجل الارتقاء بالمستوى المحلي للأخصائيين وصقل مهاراتهم.

يذكر أن الوفد سيمكث في قطاع غزة خمسة أيام سيجري خلالها عمليات جراحية بمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأوروبي.