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"أبو ندى" يستقبل وفداً من جامعة الأقصى لتهنئة بالمنصب الجديد

03 آيار / مايو 2023 11:20

"أبو ندى" يستقبل وفداً من جامعة الأقصى

غزة- وكالة الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، وفداً من جامعة الأقصى برئاسة د. عماد الشريف نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد.

 وقد حضر اللقاء الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر، ومدير عام التعليم الجامعي د. علي أبو سعدة، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار.

ورحّب أبو ندى بالوفد، مشيداً بنجاحات وجهود جامعة الأقصى في تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، لافتاً إلى أن الوزارة وضمن خطتها العامة ستواصل العمل من أجل استمرار تطوير وتجويد مؤسسات التعليم العالي.

بدوره قدّم الشريف التهنئة باسمه وباسم جامعة الأقصى لوكيل الوزارة د. خالد أبو ندى على توليه منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، لافتاً إلى أن الدكتور خالد من الأكاديميين المتميزين وأن الجامعة تفتخر وتعتز كون أحد أكاديمييها انتقل للعمل في رئاسة الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من قضايا التعاون المشترك.

وفي ختام الزيارة، قدّم وفد جامعة الأقصى درع تهنئة وشكر وتقدير لوكيل الوزارة.

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