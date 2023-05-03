الاقتصاد: استيراد 1580 شاحنة محملة بالسلع والبضائع

غزة- وكالة الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 25 ابريل 2023حتى 1 مايو 2023.



وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 1580 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.



وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1142شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و438 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.



وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 99 شاحنة محملة بحديد الخردة والاثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.



وبين التقرير أنه تم إدخال 223 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.



وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 3 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري يومين.



وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 32,600 جرام من الذهب والمجوهرات، فيما لا توجد أي كميات واردة من الضفة.