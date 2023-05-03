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" مستشفى الأقصى" يجري 131 عملية أنف وحنجرة بالرُبع الأول

03 آيار / مايو 2023 11:38

غزة- وكالة الرأي

أجرى قسم الأنف والأذن والحُنجرة في مستشفى شهداء الأقصى 131 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، منها 17 عملية كبرى وذات مهارة و114 عملية متوسطة وصغرى بينما بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها في العيادات الخارجية 1567 حالة.

  وأوضح د.زكريا زقوت رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، أن قسمه يتابع المرضى ويقدم الخدمة اللازمة لهم ويسعى جاهدا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهلنا في المحافظة الوسطى، حيث شهد القسم إجراء عمليات ترقيع طبلة الأذن لأكثر من 30مريضاً وعمليات الجيوب الأنفية بالمنظار.

 وأضاف أنه تم إجراء عمليات نوعية وذات مهارة للأحبال الصوتية والحنجرة تمت بواسطة المنظار، كما ويتابع القسم حالات الطوارئ على مدار الساعة.

 من جهته، أشاد د.إياد أبو زاهر مدير عام المستشفى بعمل طواقم قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى وسعيهم في تطوير وتحسين الخدمة المقدمة.

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