بلدية دير البلح توضح لـ" الرأي" حصيلة عدوان الاحتلال

الوسطى – بسام العطار- وكالة الرأي:

أعلنت بلدية ديرالبلح وسط قطاع غزة، عن حدوث أضرار بالغة في البنية التحتية، جراء القصف الهمجي من قبل طائرات الاحتلال الليلة الماضية، بلغت قيمتها أكثر من 20 ألف دولار.

وأوضح مدير بلدية ديرالبلح م. طارق شاهين لوكالة " الرأي" صباح اليوم، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت إحدى المواقع غرب المدينة، أدت إلى حدوث أضرار جسيمة في المنطقة المحيطة، حيث انقطعت الكهرباء عن عدة أحياء، وتعطل خط المياه المغذي لمخيم دير البلح، إضافة تضرر الطريق الواصل بين جنوب وشمال قطاع غزة".

وأضاف شاهين أن طواقم البلدية إضافة لشركة توزيع الكهرباء تعمل منذ ساعات الصباح على إصلاح الدمار الذي حدث جراء القصف، وإعادة الكهرباء والمياه عن المناطق المتضررة.