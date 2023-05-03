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الزراعة: عدوان الاحتلال ألحق أضرارًا جسيمة بمرافقنا

03 آيار / مايو 2023 11:50

جانب من آثار القصف الذي طال مرافق الوزارة
جانب من آثار القصف الذي طال مرافق الوزارة

غزة - وكالة الرأي

قالت وزارة الزراعة، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، تسبب بخسائر كبيرة في مرافقها غرب مدينة غزة.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" إن قصف الاحتلال تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الادارة العامة للتخطيط، بالإضافة لأضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات.

وأكدت أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحاً للقطاع الزراعي لاسيما ‏في ظل ما يتم استخدامه من مواد سامة تؤثر على المزروعات، وانتهاكا واضحاً للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية.‏

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر والعدوان على القطاع الزراعي.‏

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