"أبو ندى" يستقبل وفداً من كلية فلسطين التقنية لتهنئته بالمنصب الجديد

غزة- وكالة الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى وفداً من كلية فلسطين التقنية برئاسة د. هيثم عايش، وذلك لتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد.

وقد حضر اللقاء الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر، ومدير عام التعليم الجامعي د. علي أبو سعدة، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الحليم صباح.

وثمن أبو ندى هذه الزيارة، مشيداً بجهود الكلية في خدمة طلبتنا، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل مساعيها المستمرة لتطوير وتجويد مؤسسات التعليم العالي.

وقدّمَ د. عايش باسم الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكلية التهنئة للدكتور أبو ندى، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم التي تهدف للرقي بواقع التعليم في فلسطين، لاسيما قطاع التعليم العالي.