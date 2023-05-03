وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدين اختطاف الاحتلال للنائب عزام سلهب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تواصل جهودها لإكمال الجاهزية لتطبيق دراسة (TIMSS 2023) وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تسجيل 22 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": تضرر مدارس حكومية جراء عدوان الاحتلال الأخير وكالة الرأي الفلسطينية "أبو ندى" يستقبل وفداً من كلية فلسطين التقنية لتهنئته بالمنصب الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "غوتيريش" يدعو لتحقيق شفاف في استشهاد الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية استطلاع أمريكي: 44% من الناخبين الديمقراطيين يصفون "إسرائيل" بدولة عنصرية وكالة الرأي الفلسطينية شؤون المرأة وإدارة المظالم في الشرطة تناقشان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يهاتف زوجة الأسير الشهيد الشيخ خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية
أخبار » الأخبار الحكومية

نفذت ١٠٦ زيارة تفتيشية

الاقتصاد: تسجيل 22 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

03 آيار / مايو 2023 01:06

الاقتصاد: تسجيل 22 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية
الاقتصاد: تسجيل 22 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة- وكالة الرأي

سجلت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكانب الفرعية في وزارة الاقتصاد ١٣ محضر  ضبط و ٩ محاضر اتلاف لبضائع منتهية الصلاحية.
 
وقالت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أنها نفذت ١٠٧  زيارة تفقدية و ٩ جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة.
 
وأعلنت الإدارة أن طواقمها ضبطت ٨٨ علبة معمول بالتمر منتهية الصلاحية، وضبطت ٤٠ دجاجة طازجة نتيجة رفع اسعارها وكذلك ضبطت ٦٠ كجم قرشلة نتيجة مخالفتها للمواصفات الفلسطينية.

وأوضحت الإدارة بأن الطواقم في محافظة الشمال تابعت فحص منتج شامبو مجهول المصدر وتحرير محضر ضبط بحقه واتلافه.

وأكدت الادارة أن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار وبيع منتجات منتهية الصلاحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟