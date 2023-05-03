الاقتصاد: تسجيل 22 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة- وكالة الرأي

سجلت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكانب الفرعية في وزارة الاقتصاد ١٣ محضر ضبط و ٩ محاضر اتلاف لبضائع منتهية الصلاحية.



وقالت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أنها نفذت ١٠٧ زيارة تفقدية و ٩ جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة.



وأعلنت الإدارة أن طواقمها ضبطت ٨٨ علبة معمول بالتمر منتهية الصلاحية، وضبطت ٤٠ دجاجة طازجة نتيجة رفع اسعارها وكذلك ضبطت ٦٠ كجم قرشلة نتيجة مخالفتها للمواصفات الفلسطينية.

وأوضحت الإدارة بأن الطواقم في محافظة الشمال تابعت فحص منتج شامبو مجهول المصدر وتحرير محضر ضبط بحقه واتلافه.

وأكدت الادارة أن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار وبيع منتجات منتهية الصلاحية.