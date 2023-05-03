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بعد أن طالها قصف الاحتلال "الإسرائيلي" أمس

السياحة تستنكر استهداف الكنيسة البيزنطية جراء العدوان الإسرائيلي

03 آيار / مايو 2023 01:31

السياحة تستنكر استهداف الكنيسة البيزنطية جراء العدوان الإسرائيلي
السياحة تستنكر استهداف الكنيسة البيزنطية جراء العدوان الإسرائيلي

غزة- وكالة الرأي

استنكرت وزارة السياحة والآثار، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للكنيسة البيزنطية بمدينة جباليا شمال قطاع غزة ليلة أمس.

وأكدت الوزارة أن مبنى الكنيسة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة القصف، ما تسبب في تصدعات قد تهدد البنية الأساسية للمكان، وتهدم جهود الصيانة والترميم الكبيرة التي قامت الوزارة بالإشراف على تنفيذها في عام 2017م.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورها في كبح جماح الاحتلال وإيقاف انتهاكاته، التي لا تطال المؤسسات الإسلامية فحسب بل تتعدى إلى المعالم المسيحية دون احترام لأبناء الطائفة المسيحية حول العالم.

يشار إلى أن الكنسية البيزنطية تعود جذورها إلى العام 497 ميلادية، فيما تستقبل يومياً العشرات من الزوار المحليين والأجانب.

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