وزارة التعليم تكرم المشرفة "أمل أبو فول" بمديرية شمال غزة

غزة- وكالة الرأي

كرّمت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي، مشرفة التربية الرياضية بمديرية تعليم شمال غزة أمل أبو فول، تقديراً لجهودها وإسهاماتها في العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية على مستوى المديرية.

جاء ذلك، بحضور وفد الوزارة مدير دائرة الرياضة والكشافة عبد الغني الشيخ، ورئيس قسم الأنشطة الرياضية بكر مرتجى، ومدير التعليم جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس قسم العلاقات العامة إسماعيل البياري، ومشرف النشاط الرياضي مروان الخالدي ومشرفة المكتبات عبير السلطان.

وأشاد الجميع بجهود المشرفة أبو فول، متمنين لها المزيد من التميز والإبداع.