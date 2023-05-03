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"هنية" يستنكر القصف الهمجي على غزة ويتفقد أضرار غزة الرياضي

03 آيار / مايو 2023 01:49

"هنية" يستنكر القصف الهمجي على غزة ويتفقد أضرار غزة الرياضي

غزة- وكالة الرأي

استنكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، القصف الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظات غزة الليلة الماضية.

وندد هنية بترويع المواطنين واستهداف الٱمنين من خلال إطلاق عشرات الصواريخ وأطنان المتفجرات في مناطق مأهولة وفي بقعة جغرافية هي الأكثر كثافة سكانية في العالم.

وأشار هنية إلى تضرر نادي غزة الرياضي في منطقة السودانية شمال غزة، مما أدى إلى تحطم النوافذ وتضرر الصالة الرياضية المغطاة والمبنى الإداري والملعب المعشب.

وأعطى هنية خلال زيارته لمقر النادي صباح اليوم تعليماته لتقييم الأضرار والبدء في عملية الصيانة لضمان عودة مرافق النادي للعمل واستقبال الرياضيين.

وقال هنية إن المرافق الرياضية تعرضت في كل عدوان للاحتلال لأضرار جسيمة وتدمير مباشر في سياسة متواصلة لاستهداف الشباب والرياضيين في فلسطين.

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