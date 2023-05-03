"أبو ندى "يؤكد على التعاون والتكامل بين وزارتي التعليم والأوقاف

غزة- وكالة الرأي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى على التعاون والتكامل المستمر والدائم بين وزارتي التعليم والأوقاف.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من وزارة الأوقاف برئاسة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا.

وثمن أبو ندى هذه الزيارة مشيداً بنجاحات وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن وزارة التعليم يُسعدها التعاون مع الأوقاف لخدمة شعبنا وطلبتنا في العديد من البرامج وأهمها برنامج غرس وتعزيز القيم الذي ينمي القيم الدينية والوطنية في نفوس طلبتنا.

من جهته قدّم الأغا باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف التهنئة للدكتور خالد أبو ندى بتوليه منصب وكيل الوزارة، داعياً الله عز وجل له التوفيق في مهمته، كما أشاد بالنجاحات والإنجازات النوعية لوزارة التربية والتعليم العالي.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من المشاريع وقضايا التعاون المشترك.