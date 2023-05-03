الصحة: الحاج يتابع الانجاز في الخطة التشغيلية للإدارات ذات الاختصاص

غزة- وكالة الرأي

ترأس الوكيل المساعد بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج مجلس الخدمات الصحية لمتابعة الخطة التشغيلية للإدارة العامة للرعاية الأولية للربع الأول من العام 2023، والتي كانت نسبة الإنجاز فيها 33%، حيث ضم المجلس عددا من المدراء العامين للإدارات ذات الاختصاص.

وأشاد د. الحاج بمستوى الخدمة الصحية، مشيرا الى العمل على تعزيز الخدمات الصحية ببرامج صحية ونفسية داعمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه، استعرض رئيس قسم التدريب والتخطيط بالرعاية الأولية الصحية أ. محمد جبر تقرير إنجازات الأنشطة، والذي يشمل خمس غايات أهمها تعزيز الخدمات الصحية الشاملة والآمنة بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثة، وتعزيز الجهوزية والإدارة الفاعلة للطوارئ والكوارث الصحية، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، إضافة الى تعزيز الحوكمة في إدارة النظام الصحي، ورفع كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية.