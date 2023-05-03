الدعليس: نفخر بتضحيات الإعلاميين في مواجهة الاحتلال والحصار

غزة – وكالة الرأي :

عبر رئيس متابعة العمل الحكمي عصام الدعليس، عن فخره بما دفعه الإعلاميون الفلسطينيون من تضحيات جسام في مواجهة الاحتلال وتحدي الحصار.

وقال اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الإعلاميون الفلسطينيون مثلوا على الدوام كتيبة دفاع متقدم عن ثوابت شعبنا الوطنية وحقوقه الإنسانية.

وتوجه بتحية التقدير والإكبار لأبناء صاحبة الجلالة المكابدين مشاق مهنة المتاعب، وحيا الصحفيين الفلسطينيين على دورهم الوطني الرائد وعملهم المهني المسؤول.

كذلك عبر عن الاعتزاز بما قدمه الصحفيون من نماذج مشرفة للتميز والإبداع والعطاء، حيث أنهم خلدوا بجهودهم إسم فلسطين في محافل محلية وإقليمية وعالمية.