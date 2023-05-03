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"وزارة العدل" تدعو لتوفير الحماية للصحفي الفلسطيني

03 آيار / مايو 2023 06:17

غزة- وكالة الرأي :

دعت وزارة العدل المجتمع الدولي لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للاستهداف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ويواجهون انتهاكاته المستمرة لحرية الصحافة المنصوص عليها بالقوانين الدولية.

وقالت وزارة العدل إنه وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المؤسسات المعنية بالصحفيين فإن الاحتلال ارتكب 280 جريمة انتهاك ضد الصحفي الفلسطيني خلال العام 2023 الجاري منها 60 انتهاكاً خلال إبريل الماضي.

وثمنت الدور الوطني الذي يقوم به الصحفي الفلسطيني المتمثل في فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، مؤكدة أن هذا الدور مستمر رغم الانتهاكات الإجرامية للاحتلال من استهداف بالقتل والاعتقال والتقييد والمطاردة ومصادرة الأدوات الصحفية والاحتجاز وإغلاق المكاتب الصحفية.

وشددت على أن استمرار الصحفي الفلسطيني في عمله والتزامه بالنهج الوطني في مسيرته العملية يثبت أن الصحفي الفلسطيني يتمتع بالروح الوطنية على حد سواء مع المقاوم الذي يثبت على الثغور.

وأكدت أن هذا الدور يستوجب الحماية ووقف انتهاكات الاحتلال المستمرة لحرية الصحافة، داعية للتحقيق الفوري من قبل المحاكم الدولية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين ومنها جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والبدء بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم من قوات الاحتلال وقادته وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الإسرائيلية والمحاكمات الصورية التي يقوم بها الاحتلال.

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