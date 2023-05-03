الأغا يهنئ وكيل وزارة التربية والتعليم بمنصبه الجديد

غزة- وكالة الراي:

هنأ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى بتوليه المنصب الجديد، وذلك خلال زيارة لمقر التعليم بمشاركة مدراء عامين الأوقاف.

وأثنى الأغا على جهود الوزارة المبذولة للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي، مبديًا استعداد وزارته لتعزيز سبل التعاون في سبيل خدمة العملية التعليمية خاصة على صعيد التعليم، راجيًا السداد والتوفيق والنجاح للدكتور أبو ندى في أداء مهامه.

من جهته رحب أبو ندى بوفد الأوقاف، مؤكدًا حرص وزارته على استمرار التعاون بين جميع أطياف المجتمع بما يخدم المنظومة التربوية، ولاسيما التعليم العالي، وتقديم أفضل الخدمات للطلبة والمجتمع بقطاعاته كافة.