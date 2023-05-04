"عرّاب الذكاء الاصطناعي" يغادر غوغل!

أعلن خبير البرمجيات والتقنية، جيفري هينتون المعروف بـ"عرّاب الذكاء الاصطناعي" عن استقالته من عمله في شركة غوغل.

وتبعا لصحيفة نيويورك تايمز فإن "هينتون الذي عمل في شركة غوغل لأكثر من 10 سنوات غادر الشركة ليتحدث بحريته عن المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وكان هينتون قد قام مع مجموعة من طلابه في جامعة تورنتو بتصميم وتدريب شبكة عصبية قادرة على التعرف على الأشياء في الصور الفوتوغرافية، واستحوذت غوغل على شركته التي طورت الشبكة مقابل 44 مليون دولار، وأصبحت الشبكة العصبية أساسًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT chatbot.

وفي السنوات الأخيرة تحدث العديد من خبراء الشبكات العصبية عن مخاوفهم من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء ونشر معلومات كاذبة بشكل فعال ، وكذلك حرمان الأشخاص في العديد من الصناعات من الوظائف.

كما أعرب هينتون عن مخاوفه بشأن أمن الذكاء الاصطناعي وحذر من العواقب المحتملة لاستخدامه لأغراض ضارة، وشاركه هذا الرأي العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم وبدأت هذه الحكومات بتطوير مناهج لإدارة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: فيستي