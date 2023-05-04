مستشفى الأوروبي يجري عمليات جراحية بمركز جراحة القلب

غزة- وكالة الرأي

أجرى الطاقم المحلي بمركز جراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي، وبمشاركة الوفد الطبي الإيطالي المتخصص بجراحة قلب كبار والذي يترأسه د. أحمد دروزة، عدداً من العمليات الجراحية متنوعة المهارة.

وأوضح رئيس قسم جراحة القلب د. ساهر أبو غالي أن الطاقم الطبي المحلي بمشاركة الوفد الطبي الإيطالي الزائر قاموا بمعاينة 20 حالة في العيادات الخارجية، ليتم اختيار الحالات التي ستخضع للعمليات الجراحية.

وأكد د. أبو غالي أن الوفد شارك في اجراء عدة عمليات تتضمن زراعة شرايين تاجية لمرضى يعانون من ضيق الشرايين التاجية وذبحة صدرية متكررة، وكذلك إجراء عمليات تغيير صمامات قلبية، واستئصال الأورام القلبية.

وتابع:" معظم العمليات تعتبر نوعية وتحتاج إلى خبرة ومهارة عالية، وبفضل الله استطعنا انجازها وتكللت جميعها بالنجاح."

وتوجه د. أبو غالي بالشكر للطاقم المحلي (بكوادره الطبية والتمريضية والتروية والتخدير والكوادر الفنية) على جهودهم المميزة، ولوزارة الصحة وإدارة المستشفى على دورهم في التخفيف من معاناة المرضى.

من جانبه قال رئيس الوفد د. أحمد دروزة: " هذه الزيارة الثانية لنا كوفد مؤسسة الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية "PAMA "، ويضم الوفد عدد من الجراحين والمختصين من ضمنهم أخصائي جراحة القلب د. معاذ نعيرات وسنواصل العمل على مدار خمسة أيام."

وأشاد د. دروزة بتعاون الطاقم المحلي، مؤكداً على كفاءة الطاقم بالعمل ومهارته العالية في التعامل مع الحالات المرضية، معرباً عن سعادته بتبادل الخبرات بين وفده والطاقم.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة تعمل على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات للمساعدة في توفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.