وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يجري عمليات جراحية بمركز جراحة القلب وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن موعد توزيع أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية منفذو عملية الأغوار .. "حماس" تزف شهداء القسام بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية بطولة السعودية: الخليج يتنفس الصعداء وكالة الرأي الفلسطينية أم من ولاية أريزونا الأمريكية تنقذ أطفالها من سرب نحل وكالة الرأي الفلسطينية هالاند يكسر رقما قياسياً ومانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يقود ليفربول لمواصلة صحوته في الدوري الإنكليزي على حساب فولهام وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية باكستان.. ولادة طفل بعضوين ذكريين وبدون فتحة الشرج
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى شهداء الأقصى يجري 255 عملية جراحية بالربع الأول من العام الجاري

04 آيار / مايو 2023 10:51

الوسطى – وكالة الرأي:

أجرى قسم الجراحة العامة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، 255 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس قسم الجراحة العامة د. أشرف الأشقر، إن من بين العمليات 54 عملية كبرى و111 عملية متوسطة و84 عملية صغرى، و6 عمليات نوعية، كما تم إجراء 72 عملية منظار معدة وقولون، بينما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 157 عملية.

 وأضاف الأشقر، أنه تم التعامل مع 1553 مريض ومراجع في العيادات الخارجية ومتابعتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لهم.

وأثنى مدير عام المستشفى د. إياد أبو زاهر على جهود طواقم الجراحة العامة في المستشفى وسعيهم في رفع المعاناة عن المرضى وإجراء العمليات النوعية والمميزة، وتعزيز الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟