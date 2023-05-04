مستشفى شهداء الأقصى يجري 255 عملية جراحية بالربع الأول من العام الجاري

الوسطى – وكالة الرأي:

أجرى قسم الجراحة العامة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، 255 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس قسم الجراحة العامة د. أشرف الأشقر، إن من بين العمليات 54 عملية كبرى و111 عملية متوسطة و84 عملية صغرى، و6 عمليات نوعية، كما تم إجراء 72 عملية منظار معدة وقولون، بينما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 157 عملية.

وأضاف الأشقر، أنه تم التعامل مع 1553 مريض ومراجع في العيادات الخارجية ومتابعتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لهم.

وأثنى مدير عام المستشفى د. إياد أبو زاهر على جهود طواقم الجراحة العامة في المستشفى وسعيهم في رفع المعاناة عن المرضى وإجراء العمليات النوعية والمميزة، وتعزيز الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.