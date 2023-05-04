التعليم شمال غزة يكرّم ثلّة من أمناء المكتبات المميّزين

غزة- وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم التقنيات التربوية) ثلّة من أمناء المكتبات المميزين والفاعلين، وذلك تقديراً لجهودهم خلال العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر والعاملين في القسم، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى.

وخلال حفل التكريم، قدّم المحتفى بهم – كلٌ على حدة – عرضاً مرئياً تضمّن أبرز الفعاليات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الدراسي الحالي.

من ناحيته، أشاد أ. صالحة بجهود المحتفى بهم، معرباً عن إعجابه بأدائهم، مؤكداً على أهمية ومركزية أمناء المكتبات في خدمة العملية التعليمية.

وتمنى أ. صالحة لهم المزيد من التميز والإبداع.