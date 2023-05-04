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سعياً منها في تحسين خدماتها وتلافي الإشكالات

السياحة تخصص صناديق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مواقعها الأثرية

04 آيار / مايو 2023 11:18

وزارة السياحة تخصص صناديق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مواقعها الأثرية
وزارة السياحة تخصص صناديق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مواقعها الأثرية

غزة- وكالة الرأي
أنهت وزارة السياحة والآثار، وضع صناديق مخصصة لتلقي الشكاوى من المواطنين في المواقع الأثرية الموزعة على مستوى قطاع غزة.

وأكد أ. رائد الجبور مدير الرقابة والشكاوى بالوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية المتكاملة في تقديم الخدمات للمواطنين بجوده عالية، وبذل الوسع في تسهيل إيصال رسائل التوعية بالإرث التاريخي الفلسطيني.

وأضاف بأن إتاحة تقديم الشكاوى من خلال الصناديق تبعاً وتكميلاً لوسائل التواصل الاجتماعي المعروفة للوزارة وأرقام هواتفها الرسمية والتي يمكن للجمهور تقديم الشكاوى من خلالها، حيث يتم متابعة الرسائل ودراستها من طاقم متخصص بما يقود للهدف الذي وضعته الوزارة ويحقق التواصل الفعال.

يشار إلى أن المواقع الأثرية في قطاع غزة تتلقى يومياً العشرات من الزوار على المستوى المحلي والدولي حيث استقبلت خلال العام الماضي 70 ألف زائر .

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