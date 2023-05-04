زراعة خانيونس ترشد مربي الأبقار بالمحافظة

خانيونس- وكالة الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين، زيارة ميدانية على مربي الابقار والعجول في منطقة القرارة بمحافظة خان يونس،حيث يعتمد المربي جزئيا على تغذية الابقار والعجول على مخلفات الزراعة ما بعد حصاد المحاصيل الزراعية.

وأكد مربو العجول، أن هذا الاجراء،من شأنه العمل على تخفيض تكلفة التغذية خلال هذه الفترة لمواجهة غلاء الاعلاف المركزة وتقليل عدد القطيع لزيادة تكلفة الانتاج.

بدوره، شدد م .أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني على اهمية التغذية على المخلفات الزراعية و الاعلاف الخضراء، والتى من شانها تقلل تكاليف الانتاج في ظل غلاء الاعلاف المركزة،ما يساهم في خفض التكاليف.

وشدد على آلية لتغذية الابقار على المخلفات، وأهمها عدم الإكثار من مخلفات المحاصيل مثل عروش البطاطا والباذنجان والطماطم، لتجنب إنتاج الحليب والإسهال في الابقار والعجول، والتأكد من صحة المخلفات الزراعية،واضافة مواد علف جافة لتجنب الاضطرابات الهضمية.