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بعنوان"التنسيق والتشبيك المحلي والإقليمي والدولي".

"شؤون المرأة" تعقد اللقاء الثالث لتنمية قدرات وحدات المرأة في البلديات

04 آيار / مايو 2023 11:28

"شؤون المرأة" تعقد اللقاء الثالث لتنمية قدرات وحدات المرأة في البلديات

غزة- وكالة الرأي
عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الثالث ضمن البرنامج التدريبي لتنمية قدرات مسؤولات وحدات المرأة في البلديات، وذلك بعنوان "التنسيق والتشبيك المحلي والإقليمي والدولي".

وألقى المحاضرة د. خضر الجمالي أستاذ العلوم الإنسانية والإعلام، حيث تركز الحديث حول كيفية تشكيل ائتلافات محلية وإقليمه ودولية، الأمر الذي يساهم في عملية التنمية والتطوير.  

ويأتي البرنامج التدريبي، في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بينها وبين وزارة الحكم المحلي لتعزز التعاون المشترك في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

ويستهدف البرنامج التدريبي مسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة، حيث سيتضمن (32) ساعة تدريبية موزعة على (8) لقاءات تدريبية، بواقع (4) ساعات تدريبية للقاء الواحد. 

وتسعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.

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