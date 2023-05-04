وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ترحب بوقفة العمل النقابي لتحسين شروط وظروف العمل وكالة الرأي الفلسطينية "حشد": تطالب الأسرة الدولية للعمل بأقصى سرعة لتأمين الحماية للمدنيين وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بخانيونس يُنفذ 201 مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة بنابلس تُشيّع جثامين شهداء القسام وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة النسائية" تُنفذ قرابة ألفي مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يُجري عمليتي حزام شبكية لأول مرة بأيدٍ فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية بالصحة تنفّذ دورة تدريبية في برنامج الإكسل وكالة الرأي الفلسطينية رابط استعلام .. "التعليم" تعلن أماكن عقد امتحان التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأبنية والتنظيم تناقش 47 موضوعاً للتخطيط العمراني وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء .. كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

"ندرس بجدية وقف عملية التوريد كخطوة احتجاجية"

"الاقتصاد" لـ "الرأي": الاحتلال يُوقف تصدير الأثاث من غزة

04 آيار / مايو 2023 11:59

معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية
معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية

غزةالرأي - محمود أبو راضي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف اليوم الخميس، عملية تصدير منتجات الأثاث من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال مدير عام السياسات بالوزارة أسامة نوفل في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن قرار الاحتلال سيكبّد منتجي قطاع الأثاث خسائر كبيرة بعد تعليقهم آمال كبيرة على عملية التصدير بعد توسع مصانعهم.

وأكد نوفل، أن القرار يعد خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تدرس بجدية بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وقف عملية توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم كخطوة احتجاجية على قرار الاحتلال للضغط عليه لإعادة عملية التصدير مرة أخرى.

ودعا نوفل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن قطاع المنتجات الخشبية من النهوض وتجاوز ما خلّفه الحصار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟