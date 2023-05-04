الصحة: "الحاج" يناقش خطة تطوير مدراء المستشفيات

غزة- وكالة الرأي

ترأس الوكيل المساعد بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج، لقاء عمل لإدارة المستشفيات، ضم كلا من د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات ومدراء ادارته ومدراء المستشفيات.

وتطرق اللقاء إلى عدة محاور أبرزها الحوكمة السريرية وخطة تطوير مدراء المستشفيات، كذلك مخرجات اللجان التنفيذية.

وناقش المجتمعون ملف التوثيق وبرنامج التطوير للولادة، وأسرة المستشفيات، والملف الطبي الالكتروني، بالإضافة الى التقرير الشهري لإنجازات العيادة الخارجية.

وأشاد د. الحاج بمستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات، مؤكداً على أهمية استمرارية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية بما يلبى احتياجات المرضى.