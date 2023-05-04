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وزارة الاقتصاد تحيي اليوم العالمي للملكية الفكرية

04 آيار / مايو 2023 12:44

وزارة الاقتصاد تحيي اليوم العالمي للملكية الفكرية
وزارة الاقتصاد تحيي اليوم العالمي للملكية الفكرية

غزة- وكالة الرأي

أحيت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية بالإدارة العامة المعابر والتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم العالمي للملكية الفكرية بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وعدد من النساء.

وخصصت الدائرة اليوم للمرأة الفلسطينية، في خطوة تهدف لتسريع الابتكار والإبداع كونهن نجحن في الكثير من المحطات والاختراعات الريادية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والتجارة م. عبد الفتاح أبو موسى، إن اليوم يتيح الفرصة لإبراز الدور الذي تؤديه حقوق الملكية الفكرية من البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحق المؤلف.

 وأوضح أبو موسى وجود فرصة للمرأة لإبراز دورها وتشجيعها للاختراع والإبداع وحقوق الملكية والتي تمكن الباحثين والمخترعين والشركات ضمان الحماية القانونية لمنتجاتهم وضمان عائد مالي منها.

وأكد أبو موسى أن الدائرة أصدرت 69 من أعداد الوقائع الفلسطينية الخاص بنشر العلامات التجارية والرسوم الصناعية وبراءات الاختراع والتغيرات، وبلغ عدد الرسوم الصناعية المسجلة حتى هذا التاريخ 396 رسماً صناعياً مع وجود زيادة في اقبال المصانع المحلية على تسجيل رسومها.

وأشار  إلى وجود تزايد خلال الأعوام الأخيرة في تسجيل مكاتب وكلاء حقوق الملكية الفكرية وزيادة كذلك في وعي الجمهور لأهمية تسجيل العلامات التجارية.

من جهتها، شكرت أ. أحلام الشاعر مدير دائرة التراث في هيئة الثقافة والشباب، وزارة الاقتصاد الوطني على تخصيص هذا اليوم للمرأة.
وأكدت أن هيئة الثقافة والشباب تعمل على حماية المؤلف والتأليف لضمان حقوق الملكية الفكرية لصاحبها.

وأوضحت الشاعر أن الهيئة تسلط الضوء بشكل مستمر على حقوق المؤلف من خلال منح صاحبها رقماً للإيداع ويعطيه الحماية الدائمة له.

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