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"الشرطة النسائية" تُنفذ قرابة ألفي مهمة خلال إبريل

04 آيار / مايو 2023 01:26

"الشرطة النسائية" تُنفذ قرابة ألفي مهمة خلال إبريل

غزة- وكالة الرأي

نفّذت إدارة الشرطة النسائية في محافظات قطاع غزة 1982 مهمة ونشاطًا خلال شهر إبريل الماضي، تنوعت ما بين استقبال شكاوى واخذ إفادات وضم حضانات ومشاهدات وعقد محاضرات أمنية.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن عناصرها استقبلت 705 شكوى وإفادة، وشاركت بالتحقيق في 327 قضية، وتأمين زيارات 135 مهمة، بالإضافة إلى عقد 23 محاضرةً أمنية.

وبيّن التقرير أنه تم تنفيذ 96 قضية ضم وحضانة وجلب مشروحات لمواطنات، وتنفيذ 170 زيارة ونشاط، فيما أشار التقرير إلى مشاركة الشرطة النسائية في حل 346 قضية وخلاف بالتعاون مع إدارات ووحدات جهاز الشرطة بالإضافة إلى تنفيذ 180 فعالية ونشاط متنوع.

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