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الدفاع المدني بخانيونس يُنفذ 201 مهمة خلال إبريل

04 آيار / مايو 2023 01:28

الدفاع المدني بخانيونس يُنفذ 201 مهمة خلال إبريل
الدفاع المدني بخانيونس يُنفذ 201 مهمة خلال إبريل

خانيونس- وكالة الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 201 مهمة خلال إبريل الماضي، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية وجولات تفقدية لقسم الأمن والسلامة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الدفاع المدني الشمال، أن طواقم الإطفاء نفذت 45 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 31 مهمة انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق.

وأظهر التقرير أن فِرق الإسعاف والطوارئ نفذت 65 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، ونفذ قسم الأمن والسلامة 60 جولة تفقدية لإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بمحطات الوقود والمنشآت الصناعية والمطاعم والمخابز وغيرها من المنشآت.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.

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