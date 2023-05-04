وزارة العمل ترحب بوقفة العمل النقابي لتحسين شروط وظروف العمل

غزة- وكالة الرأي

استقبلت وزارة العمل بغزة اليوم الخميس، الوقفة العمالية التي نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية، بمناسبة الأول من أيار انطلاقاً من مفترق السرايا وصولاً إلى مقر الوزارة.

ورحبت وزارة العمل ممثلة برئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، بوفد جبهة العمل النقابي، والنقابات العمالية والمهنية، الذين جاءوا إحياءً لليوم العالمي للعمال وتأكيداً على حقوق العاملين.

وأكدت الوزارة، سعيها الحثيث للوصول إلى تحسين الأجور، وتحسين واقع البطالة وظروف العمل، بما يخدم جميع الفئات.

بدورها طالبت جبهة العمل النقابي عبر مسؤولها أ. عبد الكريم الخالدي، بزيادة عدد مفتشين وزارة العمل وتكثيف دورهم في الرقابة على المنشآت الاقتصادية لضمان تطبيق نصوص قانون العمل وبالتحديد شروط وظروف العمل اللائق لحماية العاملين والحفاظ على سلامتهم.

ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في شروط التشغيل المؤقت، قائلاً إنّ هذه المطالب هي أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفر للعمال والمهنين والخريجين.

ورفع المشاركون في الوقفة عدة شعارات منها، " توفير فرصة عمل حق لكل مواطن، كفى انتهاك لحقوق العمال والخريجين، معاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لعاملاتنا وعمالنا، عاش الأول من أيار".