المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يفتتح دورة التعاقد الإلكتروني

غزة- وكالة الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني دورة التعاقد الإلكتروني، بحضور المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، والمستشار د. نافذ المدهون المحامي والمستشار القانوني ـ محاضر اللقاء الأول.

وخلال كلمته الترحيبية، بين المستشار حاتم أبو عيشة، أهمية الدورة لتعريف المشاركين بطرق التعاقد الحديثة، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لاستخدامها، مؤكداً حرص المعهد على تعزيز القواعد والأصول القانونية ذات الصلة لدى المشاركين، للارتقاء بالعمل وتطوير المنظومة القانونية.

وتحدث المستشار د. نافذ المدهون خلال اللقاء الأول في عنوان" طرق إثبات التعاقد الإلكتروني وعيوب الإرادة في التعاقد الإلكتروني"، كمحور من أربعة محاور يتناولها برنامج الدورة بواقع 11 ساعة تدريبية، وبمشاركة نحو 20 موظف وموظفة من القانونيين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة.