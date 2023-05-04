"أبو سلمية" يشيد بالقابلة بيومها العالمي ودورها في تطوير خدمات الولادة

غزة- وكالة الرأي

قال د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، إن اليوم العالمي للقبالة والذي يصادف يوم غد الخامس من أيار /مايو من كل عام مناسبة مهمة نعبر فيها عن اعتزازنا بالقابلة ودورها في تطوير خدمات الولادة بمجمع الشفاء الطبي.

جاء ذلك، خلال جولته صباح اليوم الخميس على أقسام مستشفى النساء والتوليد بالمجمع، رافقه في الجولة د.شيرين عابد مديرة مستشفى الولادة وأ.زهير نوفل مدير دائرة التمريض ود.سها بعلوشة مديرة تمريض مستشفى الولادة.

وأكد د.أبو سلمية خلال جولته أن للقابلات دور كبير في تقديم الرعاية المميزة للسيدات ومواليدهن وضرورة الاستمرار بالتميز والتطور في رعايتهم، كما وهنأهن بيومهن العالمي والذي يصادف يوم غد الخامس من أيار /مايو من كل عام.

كما وقدم لهن شكره وتقديره العميق على جهودهن وعطاءهن في تقديم رعاية عالية الجودة وتوفير تجربة حمل وولادة آمنة للنساء.