مدرسة عرفات للموهوبين تكرم الطالبات المشاركات في سرد أجزاء من القرآن

غزة- وكالة الرأي

كرمت مدرسة عرفات للموهوبين الثانوية للبنات؛ التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة الطالبات اللواتي شاركن في مبادرة سرد أجزاء من القرآن الكريم بعنوان "اللآلئ الحسان في سرد آيات الرحمن" والتي نظمتها المدرسة مؤخراً بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة ولجنة المعلم الرسالي في المدرسة.

وحضر التكريم مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية، د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، مديرة المدرسة أ.مي الدالي، إلى جانب وفد من دار القران الكريم والسنة يترأسه د.محمود الرنتيسي، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين واولياء الأمور.

وفي كلمته هنأ مدير التعليم بالطالبات المشاركات في هذه المبادرة، داعياً إياهن على الثبات في حفظ القرآن الكريم، مثمناً جهودهن وجهود معلماتهن وإدارة المدرسة على تنفي هذه المبادرة التي من شانها تغرس في نفوس طالبتنا الجد والاجتهاد على حفظ القرآن الكريم.

وأشار حمدي الدلو الى ان الوزارة والمديرية تهتم بترسيخ وحفظ آيات الرحمن في نفوس وقلوب الطلبة عبر تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، موضحاً في الوقت ذاته ان هذه المبادرة تساعد على صقل شخصية الطالب وتعزيز الانتماء الديني لدى الطالبات.

وقدم حمدي الدلو الشكر الخاص لإدارة مدرسة عرفات للموهبين، على تنفيذهم للمبادرة، واكد على أهمية الدور الفعال للمدرسة في مديرية غرب غزة.

بدورها رحبت مي الدالي بالحضور شاكرةً لهم تلبيتهم دعوة الحضور لتكريم الطالبات، وقدمت الشكر الجزيل لدار القرآن الكريم على رعايتهم هذا التكريم والشكر موصول للجنة المعلم الرسالي في غرب غزة.

وقد تم تكريم الطلبات المشاركات في تنفيذ المبادرة بهدايا تذكارية ونقدية مقدمة من لجنة المعلم الرسالي ودار القرآن الكريم والسنة.