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تعليم شمال غزة يعقد ورشة عمل حول "الدمج المدرسي"

04 آيار / مايو 2023 02:13

تعليم شمال غزة يعقد ورشة عمل حول "الدمج المدرسي"
تعليم شمال غزة يعقد ورشة عمل حول

غزة- وكالة الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم الإرشاد التربوي)، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، ورشة عمل حول الدمج المدرسي وأثره على الطلبة من ذوي الإعاقة.

وشارك في ورشة العمل الممولة من جمعية الهلال الأحمر القطري، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وأخصائي العلاج الطبيعي بوزارة التعليم د. باسل شبير، ومشرف التربية الخاصة أ. ماجد المدهون، ومشرفة التعليم الجامع أ. ميسّر الفراني، ومن جمعية الهلال الأحمر القطري أ. سالي صالح، ومن جمعية الإغاثة الطبية، مدير برنامج التأهيل أ. مصطفى عابد، و أ. نزهة البحري، إلى جانب (30) مرشداً تربوياً ومعلم تربية خاصة موزعين على (15) مدرسة.

وتناولت الورشة واقع الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وعوامل نجاح عملية دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العادية، كما تم استعراض تجربة مدرسة ساهمت في إنجاح عملية الدمج.

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