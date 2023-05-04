ديوان الفتوى ووزارة العمل يبحثان تسهيلات العمل عن بعد

غزة- وكالة الرأي

عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة، لقاًء مع ممثلين عن وزارة العمل في سبيل بحث ودراسة مقترح نظام التسهيلات في مجال العمل عن بُعد.

واستعرضت وزارة العمل فكرة مقترح النظام الذي يسعى إلى تعزيز التوجه نحو العمل عن بُعد وتقديم التسهيلات والمزايا الحكومية الممكنة للعاملين في هذا المجال.

وأبدى ديوان الفتوى والتشريع استعداده التام لتقديم المشورة القانونية ودراسة مدى إمكانية تنظيم مثل هذه التسهيلات في إطار تشريعي، مؤكداً على دور الديوان في إعداد وصياغة مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي القانوني وفقاً للأصول القانونية وأسس الصياغة التشريعية السليمة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات وورش العمل بالخصوص.