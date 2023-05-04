الآغا يجتمع مع اللجنة العليا للتقيم الإنشائي للمباني الخطرة

غزة- وكالة الراي:

اجتمع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د.م جواد الآغا، مع اللجنة العليا للتقييم الانشائي للمباني الخطرة، وذلك بهدف مناقشة الإطار العام لعمل اللجنة.

وناقش الحضور، المقترحات الخاصة بإعداد دليل إجرائي أكثر تفصيلاً وتخصصية في مجالات عمل اللجنة.

وأكدوا على ضرورة، أن يبدأ عمل اللجنة من التقييم الفني لحالات المنازل المتضررة إنشائيًا، مرورًا بإجراءات التدعيم العاجل ومتابعة التصاميم الهندسية للترميم، ومن ثم الإشراف على أعمال الترميم وتوزيع الأدوار المنوطة بطواقم الوزارة في الإدارات المختصة.

وتتكون اللجنة، من الإدارة العامة للإعمار، ووحدة ضبط الجودة، والإدارة العامة للإشراف والمتابعة، بالإضافة للإدارة العامة للتخطيط العمراني وتصميم المشاريع بوزارة الأشغال.