وفد من التربية والتعليم يتفقد قاعات امتحان الدراسة الدولية (TIMSS 2023)

غزة- وكالة الراي:

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي سير امتحان الدراسة الدولية TIMSS بمدينة غزة.

وضم الوفد د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وأ. جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، و أ. حمدي الدلو مدير غرب غزة ومدير عام الأنشطة، ود. خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وأشار د. مطر إلى أن الوزارة عقدت الامتحان بعد أن استوفت كافة التحضيرات والتجهيزات له، وضمن المعايير والضوابط الدولية المعمول بها في كافة الدول التي تطبق هذه الدراسة، مضيفاً أن الوزارة تسعى في هذا العام إلى أن تحصد فلسطين نتائج متقدمة في الامتحان.

وأكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات أ. جمال يوسف أنه بدأ اليوم تطبيق امتحان الدراسة الدولية TIMSS واستهدف (3345) طالب/ة من الصف الثامن في (86) مدرسة في قطاع غزة حكومة ووكالة وخاصة.