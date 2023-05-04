وزارة التعليم تُكرم الطلبة الفائزين في مسابقة تاج المعرفة

غزة- وكالة الراي:

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الفائزين في مسابقة تاج المعرفة المكتبية (16)، تحت عنوان "أقلامنا حرة.. نُصرة القضية"، وذلك للعام السادس عشر في المدارس الحكومية.

وشارك في حفل التكريم د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وم. مازن الخطيب مدير عام التقنيات التربوية، وأ. ماجد لولو مدير دائرة المكتبات المدرسية، ورؤساء أقسام التقنيات التربوية في المديريات، وأمناء المكتبات، والطلبة الفائزون.

وخلال كلمته قدّم مطر الشكر لجميع الطلبة المشاركين والفائزين، موضحاً أن تعزيز ثقافة القراءة والاطلاع لدى الطلبة من التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم، ومن هذا المنطلق تفعل الوزارة الكثير من البرامج في هذا الشأن ومنها مسابقة تاج ‏المعرفة المكتبية.‏

بدوره أكد الخطيب أن مسابقة تاج المعرفة تسعى إلى تطوير المعرفة والثقافة العامة للطلبة لما لها من تأثير قوي في بناء الشخصية حيث يكتسب الطالب من خلالها العديد من المهارات التي تساعده في حياته الدراسية والعلمية.

وبيًن أن المسابقة تهدف إلى غرس وتنشيط عادة القراءة لدى الطلبة وإكسابهم عادات وسلوكيات وقيم وكذلك خدمة المنهاج الدراسي والتركيز على أهمية القدس دينياً وثقافياً وتعزيز الانتماء الوطني وقضية الأسرى والتعرف على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية التي دمرها الاحتلال.

مسابقة تاج المعرفة هي مسابقة سنوية مركزية ثقافية لا منهجية تصدر عن دائرة المكتبات بالوزارة يشارك فيها طلاب وطالبات المرحلة الأساسية والثانوية في مدارس المديرات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام السادس عشر والتي تتناول الجانب العلمي والديني والوطني والأدبي حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة لهذا العام (1600) طالب وطالبة.

وتنقسم المسابقة إلى شكلين: الشكل الورقي، ويتقسم إلى قسمين: القسم الأول: تلخيص كتاب أو كتابين من المجالات الآتية: (الديني والأدبي والعلمي والوطني) بينما القسم الثاني: "تلخيص أربع شخصيات بعد القراءة عنها من كتاب "مائة من عظماء الإسلام غيروا مجرى التاريخ للدكتور جهاد الترباني".

أما الشكل الإلكتروني حيث بدأ تنفيذ وإعداد وإخراج العمل به منذ عام 2016/2017 حتى هذا العام 2023، حيث قام طلبة الفئة الثالثة من الصف العاشر والحادي عشر هذا العام من إعداد فيديو "برومو" عن شخصيتين يختارهما الطالب للتلخيص عنها بمساعدة أمين المكتبة.

وخلال الحفل جرى تكريم الطلبة الفائزين والقائمين على المسابقة.

مرفق أسماء الطلبة الفائزين:

الفئة الأولى:

لين أحمد أبو جلالة، عبد الرحمن وائل ماضي، أسماء عامر عودة، مروان محمد الخروبي، جهاد محمد قدوم، ابتسام هاشم شملخ، إبراهيم بشير الناعوق، سارة محمد محيسن، أحمد أكرم مزيد، جود عماد زيدان، أنس محمد زعرب، آلاء تميم شبير، أنس حازم أبو هداف، زهف أبو صبحة.

الفئة الثانية:

وعد علاء النحال، المعتصم بالله محمد قشطة، حسين عصام مرتجى، محمد ماهر المصري، جنى جهاد عكاشة، عبد الله يوسف مقاط، ربا محمد أبو صقر، أسامة حسام شحادة، حلا إبراهيم أبو أسد، هيا حاتم منصور، خالد عبد الرحمن الفرا، ساجد سليمان فياض، إسراء خالد أبو دراز، فريال إبراهيم فرج.

الفئة الثالثة:

ديما منار قشطة، محمد خالد أبو عرمانة، حلا عوني فرحات، سعيد إيهاب عبد العال، أحمد محمد داود، رهف صلاح فروانة، عبد الكريم صيام حمد، أسماء عبد الكريم كريزم، علي طلال شاهين، لينا حسن قنديل، محمد سعيد الفرا، سارة محمد النجار، إبراهيم فؤاد أبو لحية، نداء ياسين فياض.