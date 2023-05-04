زراعة الوسطى تنظم سلسلة من الزيارات الميدانية على مزارعي الخضار

غزة- وكالة الراي:

نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى سلسلة من الزيارات الميدانية على مزارعي الخضار في عدة مناطق متفرقة شملت كلا من(النصيرات_الزوايدة_المغازي)، حيث جرى خلالها تقديم الإرشادات و التوجيهات اللازمة للمزارعين للحصول على منتجات صحية و آمنة من متبقيات المبيدات الزراعية.

وخلال الجولات تم توجيه المزارعين الى إتباع أساليب المكافحة المتكاملة في مكافحة وعلاج الآفات الزراعية.

وفي السياق ذاته، قام طاقم المهندسين بتوضيح أهمية الوقاية من أمراض التربة وكيفية علاجها حيث أنها تأثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية بشكل كبير.